Accise, Bergesio (Lega): "Il taglio è passo concreto per famiglie e imprese"

"Grande soddisfazione per il taglio delle accise, deliberato dal Cdm del Governo Meloni seguendo l’indicazione del vicepremier Salvini, che alleggerisce famiglie, artigiani, agricoltori e imprese dai prezzi folli e spesso ingiustificati dei carburanti. Riduzione che va nella direzione di sostegno all’economia reale contro rincari e speculazioni. Il taglio, insieme all'intervento sul credito di imposta contenuto nel DL, rappresentano misure di sostegno concreto al comparto produttivo italiano. Un aiuto che ricade positivamente sui cittadini e su tutti i settori come, ad esempio, l'agricoltura fortemente colpita dal caro carburante".

Così il senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio, vicepresidente della Commissione Attività produttive e Agricoltura di Palazzo Madama.