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Politica | 19 marzo 2026, 10:14

Accise, Bergesio (Lega): "Il taglio è passo concreto per famiglie e imprese"

"Grande soddisfazione per la misura che alleggerisce famiglie, artigiani, agricoltori e imprese dai prezzi folli e spesso ingiustificati dei carburanti"

Il senatore cuneese Giorgio Maria Bergesio

Il senatore cuneese Giorgio Maria Bergesio

"Grande soddisfazione per il taglio delle accise, deliberato dal Cdm del Governo Meloni seguendo l’indicazione del vicepremier Salvini, che alleggerisce famiglie, artigiani, agricoltori e imprese dai prezzi folli e spesso ingiustificati dei carburanti. Riduzione che va nella direzione di sostegno all’economia reale contro rincari e speculazioni. Il taglio, insieme all'intervento sul credito di imposta contenuto nel DL, rappresentano misure di sostegno concreto al comparto produttivo italiano. Un aiuto che ricade positivamente sui cittadini e su tutti i settori come, ad esempio, l'agricoltura fortemente colpita dal caro carburante". 

Così il senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio, vicepresidente della Commissione Attività produttive e Agricoltura di Palazzo Madama.

Comunicato stampa

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