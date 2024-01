Bitcoin tra utopia e realtà: nuove prospettive in Europa e America Latina

Tether ha compiuto un passo significativo annunciando un investimento di 500 milioni di dollari nel mining di BTC, con l'obiettivo di costruire e finanziare impianti di mining in tre paesi sudamericani: Uruguay, Paraguay ed El Salvador. Ciascuno di questi impianti dovrebbe avere una capacità compresa tra 40 e 70 megawatt. L'obiettivo dell'iniziativa è diventare responsabili di circa l'1% della potenza di calcolo totale della rete Bitcoin in futuro.

La decisione di coinvolgersi in questi paesi è strategica, poiché i costi dell'energia variano notevolmente tra di essi, con il Paraguay che si presenta come la sede più conveniente. Questa differenziazione è particolarmente rilevante, dato che i costi energetici sono un fattore cruciale per la redditività del mining di Bitcoin.

Per fare un confronto, negli Stati Uniti i costi medi dell'energia per le aziende sono di circa $0,142 per chilowattora, mentre in Uruguay si riducono a $0,118, in Paraguay scendono addirittura a soli $0,045 e in El Salvador salgono a $0,210. L'iniziativa di Tether in questo settore potrebbe quindi portare a un notevole aumento dell'efficienza e della redditività del mining di Bitcoin.

Inoltre, va considerato che questa mossa da parte di Tether si colloca nel contesto più ampio delle criptovalute a livello globale. Gli Stati Uniti hanno recentemente imposto sanzioni ai minatori cinesi, aprendo così nuove opportunità per economie più piccole e favorevoli alle criptovalute. El Salvador, che ha adottato il Bitcoin come mezzo legale di pagamento nel 2021, ha registrato un notevole aumento dei suoi titoli di Stato in seguito.

Bitcoin in America Latina: un viaggio tra utopia digitale e realtà

Il documentario "Bitcoin in America Latina" ci conduce in un viaggio avvincente attraverso il Guatemala ed El Salvador per esplorare il ruolo sempre più rilevante del Bitcoin in questa regione. Un tempo, i conquistadores europei cercavano l'oro in America Latina; oggi, le persone del Nord arrivano con la promessa di un nuovo tipo di ricchezza: l'oro digitale, noto come Bitcoin.

Anche in Europa, le criptovalute spesso vengono percepite con scetticismo come oggetti speculativi e controversi, mentre nel Sud sono considerate come opportunità di cambiamento. Questa diversa prospettiva si riflette nelle speranze e nelle aspettative collegate al potenziale trasformativo del Bitcoin.

Il documentario esplora il concetto di "utopia del Bitcoin," promettendo maggiore partecipazione finanziaria, lo sviluppo di infrastrutture attraverso pratiche di mining eco-sostenibile e l'attrazione di nuovi investitori tramite progetti ambiziosi come la pianificata "Bitcoin City" in El Salvador.

In Guatemala, un ex medico militare degli Stati Uniti sta cercando di estrarre Bitcoin da rifiuti nella pittoresca città di Panajachel, un progetto che sembra quasi troppo bello per essere vero. Nel frattempo, El Salvador, guidato dal presidente Nayib Bukele, ha introdotto Bitcoin come seconda valuta ufficiale.

Tuttavia, a un anno di distanza, si notano sempre meno segnali che il Bitcoin stia rispondendo all'entusiasmo iniziale. La documentazione solleva quindi la domanda se l'utopia di Bitcoin sia solo un sogno senza basi nella realtà o se possa davvero fare la differenza.

