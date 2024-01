In visita a Bra il sindaco della città del Senegal Golf Sud

L’Amministrazione braidese ha incontrato nel pomeriggio di lunedì 22 gennaio 2024 il sindaco di Golf Sud, cittadina senegalese di quasi 120 mila abitanti situata nei pressi di Dakar. La prima cittadina Khadidja Mahecor Diouf è giunta in Italia in questi giorni per partecipare all’inaugurazione a Torino di una nuova associazione per la cooperazione con la comunità senegalese chiamata “È ora di aiutare il Senegal”. Grazie al supporto dell’Anolf (l’Associazione Nazionale Oltre le Frontiere), la signora Diouf ha potuto visitare alcune comunità senegalesi in Piemonte, a cominciare da quella braidese.

A ricevere la delegazione straniera, oltre al sindaco Gianni Fogliato e all’assessore alle politiche sociali Lucilla Ciravegna, anche i consiglieri comunali Raimondo Testa e Marina Isu, oltre alla presidente della Consulta per le pari opportunità Agata Comandè, al presidente della Consulta delle famiglie Giuseppe Maffei, a Roger Davico e Stefania Di Campli dell’Anolf CISL e ai rappresentanti dell’Associazione Senegalese Bra Alba Roero e Langhe.

“Siamo molto felici di ricevere per la prima volta la visita di una rappresentante amministrativa del Senegal e ci auguriamo che in futuro possano essere avviati rapporti più stretti tra le nostre città e le relative realtà produttive e culturali”, il saluto del sindaco Gianni Fogliato, che ha voluto poi rimarcare come la “comunità senegalese di Bra, forte di oltre 200 persone, si sia ben integrata e abbia più volte dimostrato la propria disponibilità ad operare in favore della città”. (rb)