Racconigi, "senza senso" la posa della fibra ottica? Oderda: "Non abbiamo controllo diretto. Serve pazienza"

In queste settimane a Racconigi si stanno realizzando alcuni interventi per la posa o la sistemazione delle reti di servizi (luce, acqua, gas ma soprattutto i cavi della fibra ottica), che sembrano non seguire una logica precisa, ogni tanto susseguendosi l’un l’altro su tratti di strada appena ripristinati. I lavori vengono eseguiti in modo autonomo, previa comunicazione agli uffici comunali ma senza necessità di programmazione preventiva, dalle ditte appaltatrici dei grandi player nazionali.



“Purtroppo - commenta il primo cittadino Valerio Oderda - il comune non ha un controllo diretto sulla programmazione di questi interventi, può solo darne comunicazione ai cittadini e seguirne lo svolgimento per accelerarne anche il ripristino, ma null’altro. Da un lato vi è senza dubbio l'esigenza di progredire tecnologicamente, ma dall'altro sussiste anche quella di tutelare il decoro urbano. I ripristini sono spesso di buona qualità, ma sempre di sistemazioni e non di nuove asfaltature si tratta”.



Le numerose tracce stradali realizzate per gli interventi di posa, infatti, vanno ad incidere inevitabilmente sulla rete viaria cittadina . "La fibra ottica rappresenta comunque un servizio indispensabile sia per le famiglie che per le aziende - conclude il sindaco - per cui invitiamo i cittadini tutti ad avere un po’ di pazienza, nella certezza che comunque vigileremo affinché in alcun modo questi lavori vadano a pregiudicare la sicurezza complessiva delle nostre strade”.