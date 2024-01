Invaso Serra degli Ulivi, Caramello (FI): "È ora di lavorare insieme, il territorio viene prima delle appartenenze politiche"

Gent.mo direttore,

ho letto ed appreso dal Suo giornale la “querelle” nata sul progetto del maxi invaso Serra Degli Ulivi. Vi è stato un intervento iniziale del Consigliere Comunale Rocco Pulitanò, in merito alla posizione del Sindaco e dell’Amministrazione di Mondovì, la conseguente risposta del Presidente del Consorzio Irriguo Del Pesio Ezio Alessandro Filippi, la successiva replica al Consorzio da parte di Pulitanò e la conclusiva risposta dell’Amministrazione Comunale.

Il Consigliere Pulitanò ha ravvisato un atteggiamento equivoco da parte del Sindaco di Mondovì e della Sua Amministrazione mentre il Presidente dell’Ente ha ringraziato il primo cittadino monregalese per il lavoro che ha svolto e che sta continuando a condurre insieme alla Sua maggioranza a favore del progetto del maxi invaso. Personalmente mi sono sempre confrontato sia con il Sindaco che con il Consorzio sul Progetto Serra Degli Ulivi, ne apprezzo il lavoro che hanno svolto finora e li ringrazio per l’impegno.

Francamente sono rimasto stupito dalla replica da parte del Consigliere Pulitanò al Presidente del Consorzio Irriguo Filippi, il quale, giustamente ha soltanto sottolineato la necessità di evitare sterili “polemiche elettorali” al fine di realizzare l’opera nel più breve tempo possibile.

Siamo nel 2024, la campagna elettorale per le elezioni comunali della Città di Mondovì si è conclusa il 12 giugno 2022 e faccio mio il pensiero dell’attuale Ministro alla Difesa Guido Crosetto, politico che ammiro e che stimo molto, il quale, durante una visita nella nostra cittadina, in occasione delle amministrative di allora, disse queste parole: “Finita la Campagna Elettorale, dopo l’esito delle elezioni si lavori tutti insieme per il bene della Città di Mondovì e dei Monregalesi”.

E’arrivato il momento di lavorare tutti insieme, uniti, per poter realizzare un invaso di una importanza rilevante per l’intero comparto agricolo e di mettere da parte le singole posizioni personali, soprattutto in un momento delicato come quello attuale, in cui è determinante progettare l’opera, reperire tutte le risorse necessarie per la sua realizzazione ed evitare intoppi e lungaggini procedurali.

Credo che questo, come altri temi, sia a valenza “trasversale” e che non debba avere una distinzione di carattere e di colore politico, ma che possa seguire un percorso di condivisione. Per tanto, nel massimo rispetto dei ruoli di ognuno, invito l’Amministrazione comunale tutta (maggioranza ed opposizione, compreso il Consigliere Comunale Rocco Pulitanò) a lavorare insieme al Consorzio Irriguo del Pesio e a tutte le parti attrici per quest’opera fondamentale per il nostro territorio. La cooperazione deve prevalere sulle singole posizioni e se ritenuto necessario sono a disposizione per risanare gli screzi di queste ultime ore, poiché l’invaso Serra Degli Ulivi necessita di attenzione e di buona volontà da parte di tutti.

Giampiero Caramello

Commissario Cittadino di Forza Italia Mondovì