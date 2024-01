Flash mob contro le guerre delle "Donne in camino per la pace"

Il gruppo "Donne in cammino per la pace" ha organizzato un flash mob, il 27 gennaio scorso alle 15 in occasione della Giornata della Memoria, in alcuni comuni della provincia Granda. Per dimostrare il loro contrasto a tutte le guerre, che insanguinano alcuni popoli nel nostro mondo, le donne si sono presentate con un simbolo al braccio, uno straccetto bianco, e per ribadire che non ci devono essere più vittime per le guerre e le donne sono stanche di piangere i propri figli e figlie, le proprie madri ed i propri padri, i propri compagni e compagne di vita. Il flash mob simbolico e silenzioso ha interessato i comuni di Cuneo, Savigliano, Verzuolo, Salmour, Racconigi, Mondovì. Nel comune di Trinità è invece stato organizzato oggi.