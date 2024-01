Politecnico di Torino, il Circolo PD di Mondovì ribadisce pieno e concreto sostegno al potenziamento

Riceviamo e pubblichiamo.

In questi giorni, dopo l’elezione del nuovo Rettore del Politecnico di Torino, il Prof. Paolo Corgnati, si è tornato a parlare del futuro della sede distaccata del Politecnico di Mondovì. Dopo la riapertura, pur parziale rispetto al passato, avvenuta nel 2019 e salutata con grande entusiasmo, si era intrapreso un percorso di potenziamento del Politecnico di Mondovì, come confermavano le parole del Rettore uscente, il Prof. Guido Saracco.

La vocazione scolastica e universitaria di Mondovì, che affonda le sue radici nel passato della nostra città, va non soltanto tutelata, ma rafforzata dall’iniziativa di tutta la comunità, a cominciare dalla politica. Il dibattito sul futuro delle cosiddette “aree interne”, così come quello sul numero di laureati nel nostro Paese, ancora inferiore ai principali paesi europei, non può prescindere dagli investimenti in istruzione e università: il futuro del nostro territorio passa inevitabilmente dalla crescita e dalla valorizzazione delle eccellenze, a cominciare dalla sede distaccata del Politecnico.

Il Circolo PD di Mondovì, insieme alla coalizione di centrosinistra, ribadisce pieno e concreto sostegno a ogni iniziativa che prosegua in questa direzione: è nostra intenzione di proporre, attraverso i consiglieri comunali, un ordine del giorno in Consiglio Comunale, su cui auspichiamo la convergenza, senza distinzioni ideologiche o partitiche, di tutta la comunità politica e amministrativa monregalese.

Il Circolo PD di Mondovì