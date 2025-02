La Bela del Carnevale di Mondovì è Giulia Lintura

È la monregalese Giulia Lintura, classe 1999, informatrice farmaceutica, la Bela Monregaleisa del Carnevale 2025 che affiancherà il Moro Mario Bosia e tutta la Corte.

Con la sua presentazione ufficiale, avvenuta questa mattina, sabato 1° febbraio, in municipio si dà ufficialmente il via a un mese di festeggiamenti.







“Un Carnevale di tutti, grazie alla collaborazione di tanti”.

Così è stata definita l’edizione 2025 del Carlevè.

“Un po’ di ilarità e allegria anche in questa giornata grigia - il commento del sindaco di Mondovì, Luca Robaldo -. Mi fa piacere sapere che siete già andati a Savona, sintomo di collaborazione e sinergia con gli altri carnevali. Il programma abbraccia tutta la città e tutte le età. Grazie a tutta la Famija Monregaleisa e a tutti gli sponsor pubblici e privati che sostengono la manifestazione”.



“Il Carnevale non è solo la sfilata, ma è tanto di più, dare un sorriso a chi ogni giorno non ne ha possibilità, a chi soffre, e in questo la corte ha un ruolo fondamentale -. ha aggiunto l’assessore alle manifestazioni, Alessandro Terreno -. Grazie davvero a tutti coloro che si impegnano per questa manifestazione”.

“Questa manifestazione ha soprattutto un carattere inclusivo, con l’obiettivo di portare allegria nelle case di riposo, nelle scuole e nei centri diurni - il commento della vice presidente della Fondazione CRC, Elena Merlatti, presente con i consiglieri Alessandra Fissolo ed Elvis Chiecchio.

“Ringraziamo davvero tutti gli sponsor, non era scontato il vostro rinnovato supporto- Andrea Tonello, presidente di Famija Monregaleisa 1949 -. Una manifestazione storica che riesce a proseguire solo grazie al vostro supporto”.

A fargli eco il vice presidente, Pietro Danna: “Non sono solo i contributi economici, ma anche il supporto organizzativo che ci viene fornito. Oltre al Comune ci viene data una grande mano dalla Regione e siamo orgogliosi che ci sia questa attenzione verso il nostro carnevale”.

Nel corso dell’evento - in segno di ringraziamento per il supporto nella promozione dell’evento - è stato consegnato un martello del Moro al presidente dell’ATL del Cuneese, Mauro Bernardi.



PICCOLI MORI E PICCOLE BELE

Oltre 70 i bambini e le bambine che hanno deciso di prendere parte all’iniziativa “piccoli mori e piccole bele” che sfileranno con le loro famiglie.





La consegna delle chiavi avverrà sabato 22 febbraio, alle 16, presso il Circolo di lettura di Mondovì Piazza cui seguirà la sfilata delle Maschere dei Carnevali del Piemonte, Valle D’Aosta e Liguria. Alle 20.30 la cena di Gala presso il ristorante “La Borsarella”.

Già annunciate le date della sfilate che saranno domenica 2 marzo (gruppi mascherati nel centro storico) e domenica 9 marzo (tradizionale sfilata dei carri allegorici e dei gruppi mascherati) per le vie di Breo.

Una decina di carri alla sfilata del 9 marzo, annunciate nuove collaborazioni con associazioni e commercianti per coinvolgere tutto il centro storico. Tra i collaboratori Saluzzo, rappresentato da Alberto Dellacroce della Fondazione Amleto Bertoni.



Tra le novità anche la presenza di un gruppo di sbandieratori disabili che saranno presenti alle sfilate.

Annunciato poi l’arrivo di una “baby bela” figlia del Moro Mario Bosia e dell’ex Bela ?2019) Francesca Servetti.



IL PROGRAMMA

Dal 24 febbraio al 3 marzo: “GiroMoro” nelle scuole, centri diurni e case di riposo

Mercoledì 26 febbraio: Carnevale Inclusivo, alle 15, presso la Cà del Moro al Christ, dedicato ai centri diurni

Giovedì 27 febbraio: “La cena dei Lombardi” alle 20.30, presso il Christ

Venerdì 28 febbraio: “Carnevale senior”, alle 15 presso la Cà del Moro, dedicato ai centri anziani

Sabato 1° marzo: "Il Grande Carnevale dei Bambini", alle 15, presso la Cà del Moro

Domenica 2 marzo: sfilata dei gruppi mascherati nel centro storico di Breo, dalle 15, con il villaggio dei bambini (gonfiabili, giochi e volo vincolato in mongolfiera) nel centro storico di Breo e la festa dei gruppi partecipanti.

Lunedì 3 marzo: il" Veglione dei Commercianti" alla Cà del Moro

Sabato 8 marzo: cena e festa di chiusura presso “La Ruota” di Pianfei

Domenica 9 marzo: Grande sfilata dei carri allegorici e dei gruppi mascherati. Alle 21 la premiazione dei carri alla Cà del Moro

UN SORRISO PER GIORGIA

Anche quest’anno ritorna l’evento benefico “Un sorriso per Giorgia”.

“Quest’anno ci saranno le Madamè sul palco, un connubio musicale dove sentirete i Trelilu cantare insieme a loro” - ha spiegato Roby Bella.

Appuntamento giovedì 14 marzo alle 21 presso il Teatro Toselli di Cuneo e sabato 15 marzo, alla stessa ora, al teatro Baretti di Mondovì. Il ricavato delle serate sarà devoluto al liceo artistico “Vasco Beccaria Govone” per il corso di ceramica, alla Lilt di Cuneo per l’attività di prevenzione nelle scuole e all’ospedale Regina Montis Regalis per l’acquisto di un visore a realtà virtuale per sedazione non farmacologica e non invasiva utile ad alleviare ansia e paura per il posizionamento di cateteri venosi. Il dispositivo sarà fruibile, anche in ambito pediatrico, nelle sedi ospedaliere di Mondovì, Ceva e Savigliano.