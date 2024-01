Nel settore alberghiero ed extra alberghiero la concorrenza si fa sempre più pressante. Di conseguenza, per assicurare il successo della propria struttura ricettiva, non ci si può più affidare al caso o all’esperienza personale. Quest’ultima, se pur importantissima, garantisce un'eccellente operatività, ma non coincide quasi mai con la capacità imprenditoriale. Questa mancanza ha, il più delle volte, conseguenze fortemente negative sul business. Deve quindi entrare in gioco un altro tipo di esperienza, quella del consulente alberghiero esperto in Sales e Marketing, capace di far lievitare la redditività e la visibilità di ogni struttura ricettiva, dagli hotel fino ai bed & breakfast e alle case vacanza.

L’importanza della consulenza alberghiera

Chi lavora nel settore alberghiero ed extralberghiero si trova ogni giorno a fare i conti con un aumento incessante dei costi di gestione. Utenze, compenso del personale, manutenzione e via dicendo incidono pesantemente sul bilancio e, al netto di queste uscite, è difficile mantenersi produttivi. Ma se entra in scena un consulente alberghiero di provata capacità le cose cambiano. Il professionista, partendo da un’analisi attenta dei diversi costi di gestione, sposterà l’attenzione dal fatturato alla redditività, porterà la struttura ad avere un reddito in grado di superare le spese fisse, cercherà di contenere e di indirizzare al meglio quelle variabili e l’hotel inizierà a generare profitto. In particolar modo Bed & Breakfast, agriturismi e altre strutture ricettive extralberghiere con dimensioni ben inferiori a quelle di un hotel devono saper valutare molto bene i costi di gestione, così come le tariffe applicate, per non rischiare di bruciare la metà del fatturato. Affidarsi a una consulenza alberghiera ed extralberghiera significa mettere in campo strategie di marketing mirate sulle esigenze e sulle caratteristiche di ogni singola struttura. I risultati sono rapidamente evidenti: aumenta la visibilità dell'hotel, vengono promosse le vendite online, si contengono i costi decisamente elevati dei portali di intermediazione presenti on line e si incentivano le prenotazioni dirette.

Intercettare il mercato italiano ma anche quello estero

Al momento attuale mantenersi presenti anche sul mercato estero, riuscire a intercettarlo e a fidelizzarlo può fare la differenza. Con una buona consulenza alberghiera è possibile dare maggior peso sia alla visibilità in rete sia alle prenotazioni dirette attraverso la landing page, strumento che apre alla possibilità di lavorare proficuamente sulle iniziative di Google Ads. I prezzi vengono comparati sulle differenti OTA, il potenziale cliente può visitare il sito, vedere foto ben fatte della struttura e dei suoi dintorni, prenotare direttamente e, soprattutto, mantenere un rapporto diretto con la struttura ricettiva. Sicuramente un'eccellente strategia per farsi conoscere e apprezzare anche al di fuori dei confini nazionali.

Consulenza alberghiera e revenue management

Le diverse strategie di marketing che conducono a potenziare al massimo i profitti di una struttura ricettiva sono il punto chiave della consulenza alberghiera ed extraalberghiera e si concretizzano in queste parole: Strategia Revenue Management e Marketing efficace. Il professionista del settore individua il target di riferimento di ogni struttura, scopre su quali social mantenersi presenti e attivi, identifica il cliente giusto al momento giusto, ne analizza esigenze e desideri in tempo reale e crea formule di accoglienza a sua misura, incrementando le prenotazioni e la fidelizzazione degli ospiti. L’esperto di consulenza alberghiera ed extra alberghiera svolge un lavoro complesso, destinato a toccare tutti i punti vitali dell’hospitality, come il controllo della gestione e delle vendite ma anche l'organizzazione dei diversi reparti e la formazione dello staff.

Mette quindi in campo un piano di promozione commerciale a 360° che, dopo un’analisi di tutti i costi fissi e variabili e delle diverse caratteristiche dell’hotel e dei suoi ospiti, risulti il più possibile adeguato e conveniente per la struttura.