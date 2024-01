Nuove apparecchiature tecnologiche all'Arimondi Eula di Savigliano e Racconigi

Grazie ai fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) l’Istituto Arimondi-Eula di Savigliano e Racconigi si è dotato di nuove apparecchiature in ambito tecnologico ed informatico, consegnate proprio in questi giorni, e di ambienti di studio rinnovati.

“Sono state allestite sia a Savigliano che a Racconigi – spiega il Preside prof. Luca Martini - aule dotate di monitor interattivi di ultima generazione con visori e software per la realtà aumentata che permetteranno di rinnovare ulteriormente la didattica puntando sulle competenze. La scuola inoltre può ora contare su due laboratori mobili per le lingue straniere”.

Proprio le lingue sono al centro dei programmi dell’Arimondi-Eula che offre la possibilità di conseguire tutte le certificazioni in inglese e sta lavorando sui progetti Erasmus+ per la mobilità all’estero. Grande spazio è dedicato anche all’informatica e alla tecnologia in tutti gli indirizzi.

“A Savigliano – prosegue il preside – stiamo allestendo un nuovo laboratorio di making con plotter, stampanti 3D, un futuristico tavolo interattivo, visori per realtà virtuale ed aumentata, droni tecnologicamente avanzati. A Racconigi, invece, è in allestimento un laboratorio di meccanica, con droni programmabili ed innovativi, cella robotica, braccio robotico. In entrambe le sedi sarà impiegato il robot umanoide Nao”.

L’Arimondi-Eula propone corsi sia liceali che tecnici. “I corsi liceali – conclude il preside – sono adatti a proseguire gli studi in tutte le facoltà universitarie ed offrono un’ottima formazione di base con cura particolare per il metodo di studio. I corsi tecnici offrono ottime prospettive di impiego dopo il diploma: geometri, ragionieri e periti sono figure molto ricercate dagli studi e dalle aziende. Una buona percentuale degli studenti dei tecnici frequenta comunque l’università. Vorrei sottolineare che tutti i nostri corsi offrono opportunità solide e concrete a chi vuole costruire con determinazione e creatività il proprio futuro, studiando in un ambiente accogliente e sereno”.

Sabato prossimo, 3 febbraio, dalle ore 8.30 alle 13.30 si svolgerà una mattinata straordinaria di porte aperte per le iscrizioni al prossimo anno scolastico all’Arimondi-Eula di Savigliano e Racconigi. I docenti saranno presenti per fornire a chi lo desidera informazioni sui corsi di Liceo Classico, Scientifico, Scienze Applicate, Geometri, Ragioneria e Ragioneria a indirizzo linguistico (a Savigliano), sui corsi di Liceo Scientifico, Geometri e Meccanica e meccatronica (a Racconigi). Si potranno visitare laboratori e spazi scolastici. Sarà disponibile assistenza in segreteria per chi vuole effettuare l’iscrizione alla scuola. Informazioni ai numeri 0172/715514 (Savigliano) e 0172/83660 (Racconigi) o scrivendo a cnis02200x@istruzione.it o racconigi@arimondieula.edu.it.