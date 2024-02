Paesana resta nell'Unione Montana dei Comuni del Monviso. Revocata la decisione di uscita

Paesana rimane nell’Unione Montana dei Comuni del Monviso, lo ha deciso all’unanimità il Consiglio comunale, tenutosi lunedì 29 gennaio, revocando la delibera del 18 novembre 2022.

La decisione di non fare più parte dell’Ente avrebbe dovuto essere presa entro 12 mesi, ma allo scadere dei termini, il Consiglio (nella seduta del 9 novembre 2023) aveva chiesto la sospensione della delibera con una proroga di due mesi fino al 31 gennaio 2024.

In sostanza Paesana aveva richiesto che ogni Comune membro dell'Unione potesse gestire direttamente il proprio bilancio e contabilità, anziché farlo tramite l'Unione stessa. Ciò avrebbe permesso ai singoli Comuni facenti parte dell’Ente (Sanfront, Ostana, Gambasca, Pagno e Brondello, oltre a Paesana dove c’è la sede) di decidere autonomamente come gestire i servizi contabili e relativi al bilancio comunale.

È stato quindi necessario che l’Unione modificasse gli articoli del proprio Statuto restituendo così le funzioni di Bilancio ed Economato a tutti i Comuni membri. Le motivazioni alla base della decisione consiliare consistevano sostanzialmente in questioni organizzative, derivanti dal fatto che mentre al momento della sua costituzione l'Unione dei Comuni del Monviso contava di 11 comuni oggi sono scesi a 6.

Questo ha causato una concentrazione di lavoro e responsabilità su un minor numero di dipendenti e responsabili di servizio a Paesana nell'ambito degli uffici preposti ai Lavori pubblici e al Bilancio

Quindi, per evitare complesse misure organizzative, oneri economici aggiuntivi e in linea con gli interessi pubblici del Comune, il Consiglio Comunale di Paesana ha ritenuto opportuno revocare la delibera del novembre 2022 e annullare il recesso di Paesana dall'Unione Montana.

“Siamo ottimisti che a giugno chi siederà in Consiglio potrà portare avanti la richiesta di ulteriori modifiche alla Statuto, ma era meglio che la questione legata ai servizi finanziari di Economato e Bilancio si chiudesse entro la fine del nostro mandato”. Le parole di Emanuele Vaudano sindaco di Paesana.

Anche l’opposizione ha votato per la revoca della delibera di recesso : “Siamo d’accordo nel rientrare nell’Unione – ha dichiarato il consigliere Sergio Beccio a nome dell’opposizione – anche se nell’attuale documento, tecnicamente perfetta dal punto di vista istituzionale, manca l’espressione di voler costruire una comunità coesa e la via per realizzare qualcosa per il territorio dei Comuni che ne fanno parte”.

Dello stesso parere il vicesindaco Marco Margaria, presidente anche del Bacino imbrifero montano, che ha espresso la sua posizione durante la dichiarazione di voto affermando: “È importante un’Unione unita a livello territoriale, come era l’ida da cui era scaturita la vecchia Comunità montana. La gestione dell'Economato e del Bilancio rappresenta un primo passo significativo che ci spinge a rimanere nell’Ente, ma è necessario rivedere lo Statuto, attualmente troppo rigido e inadeguato per gli obiettivi dell'Unione stessa”.

Il presidente dell’Unione dei Comuni del Monviso Emidio Meirone, dopo la seduta del Consiglio dell’Unione che si è tenuta ieri sera, martedì 30 gennaio, ha dichiarato: “Sono contento che Paesana abbia ritirato la richiesta di uscita dall’Unione. Gli altri cinque paesi che fanno ne fanno parte (Brondello, Gambasca, Ostana, Pagno e Sanfront) hanno rinnovato con l’Ente le funzioni per l’esercizio del ‘Servizio Bilancio’ che viene riportato in seno all’Unione, mentre la funzione finanziaria è stata liberata per il Comune di Paesana che rimane comunque in convenzione con il nostro Ente”.

La funzione comunale della ‘gestione finanziaria e contabile’ di Paesana è quindi tornata di esclusiva competenza del Comune che la può esercitare in maniera autonoma e diretta.

Per espletare il servizio è stata incaricata, con decreto del sindaco, Valeria Bosio già dipendente del Comune di Paesana, trasferitasi agli uffici finanziari del Municipio di Revello, che sarà assunta a tempo parziale dall’amministrazione di Paesana.