Al 21° Fitwalking del cuore, record di associazioni e 58.919 euro di contributi in beneficenza

L’atto conclusivo della 21esima edizione del Fitwalking del Cuore, si è svolto ieri giovedì 1 febbraio, con grande partecipazione, all’Antico Palazzo comunale, per la consegna dei contributi alle associazioni che hanno preso parte alla raccolta iscrizioni dell'edizione 2024.

“Grazie al supporto di tutti, amministrazioni comunali di Saluzzo, Manta e Verzuolo, sponsor, volontari, associazioni e partecipanti - affermano gli organizzatori: l’A.s.d. Scuola del Cammino Fitwalking Italia dei fratelli Damilano - è stato possibile raggiungere un nuovo traguardo. Non un record, i numeri dell’edizione 2020 restano imbattuti, ma un grande passo che ci avvicina a nuovi primati.Le associazioni che hanno preso parte alla raccolta iscrizioni sono state 50 con un sensibile ampliamento fuori territorio coinvolgendo il cuneese, il torinese ed il pinerolese.

Gli iscritti sono stati 11.723 con un incremento di più di 1.000 iscritti (10.638) rispetto alla precedente edizione, incremento quindi anche dei contributi solidali che quest’anno sono 58.919 euro derivanti dalla totalità delle iscrizioni incrementata dalla quota iscrizione dei 152 cani presenti".

Il 10% della cifra viene riservato ad una o più realtà scelte dall’organizzazione e la restante parte ripartita tra tutte le associazioni che hanno raggiunto la quota minima di 100 iscritti, proporzionalmente al numero di pettorali venduti.

L’istituto comprensivo di Saluzzo è risultato essere il primo nella graduatoria dei gruppi con un totale di 1.057 iscritti seguito dall’Adas con 870 e da Karibu 550 iscritti.

Per questa edizione è stato deciso dall’organizzazione di devolvere questo 10% a più realtà che operano in ambiti diversi. "Si è voluto sostenere due associazioni sportive, l’A.s.d Volley Saluzzo e l’A.s.d. Libertà e Coraggio, che propongono sport, a livello agonistico, per ragazzi con disabilità fisica e mentale ed in situazione di fragilità, ognuna di loro riceverà un buono del valore di 750 Euro per l’acquisto presso Il Podio Sport di materiale sportivo.

E’ stata inoltre acquistata una fornitura di 144 confezioni di pannolini per bambini in diverse misure per il Centro di Aiuto alla Vita di Saluzzo.

La quota restante è stata equamente divisa tra 4 associazioni che operano sul territorio in ambito socio-sanitario a sostegno dei pazienti oncologici: La Cura nello Sguardo Odv, la Sezione AIL di Cuneo “PaoloRubino”, Il Fiore della Vita Odv e la LILT sezione di Saluzzo.



L’A.s.d. Scuola del Cammino Fitwalking Italia, dando appuntamento alla prossima edizione, ringrazia ancora una volta tutte le persone che hanno reso possibile questo grande risultato: tutti gli iscritti in primis e poi in ordine non di importanza le amministrazioni comunali, le aziende partner, le associazioni che hanno preso parte alla raccolta iscrizioni, i volontari e le associazioni di volontari che hanno operato per la sicurezza dei partecipanti la Croce Verde di Saluzzo, la Croce Rossa di Manta e la sezione di Saluzzo dell’Associazione Nazionale Carabinieri.