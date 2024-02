Rc Auto, quanto mi costi! In Piemonte rincari per oltre 60 mila guidatori

Ma anche per gli automobilisti virtuosi le notizie non sono favorevoli se si considera che le tariffe Rc auto continuano a crescere; secondo i dati dell’Osservatorio di Facile.it, a dicembre 2023 per assicurare un veicolo a quattro ruote in Piemonte occorrevano in media 575,54 euro, vale a dire il 34,9% in più rispetto a dodici mesi prima.