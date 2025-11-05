Alba, al via i bandi per i contributi alle associazioni: domande entro il 28 novembre

Il Comune di Alba ha aperto i bandi per l'erogazione di contributi alle associazioni del territorio. L'amministrazione comunale ha stanziato almeno 44mila euro complessivi per sostenere i progetti delle realtà culturali, di volontariato e sportive che operano in città. Le domande devono essere presentate entro le ore 12 di venerdì 28 novembre 2025.

Bando contributi alle associazioni culturali

Possono beneficiare dei contributi le associazioni culturali che hanno sede ad Alba o che operano prevalentemente sul territorio a beneficio della Città di Alba.

L’Amministrazione comunale intende promuovere le attività culturali svolte sul proprio territorio anche attraverso l’erogazione di contributi finalizzati a sostenere specifici e documentati progetti nel settore.

I progetti devono consistere in attività di promozione culturale; attività divulgative; attività finalizzate alla promozione della lettura; attività finalizzate alla ricerca storica sul territorio; iniziative culturali che valorizzino le identità del territorio; eventi musicali; rappresentazioni teatrali; ricerca e sperimentazione per l’integrazione fra forme espressive e tradizioni culturali; attività culturali radicate sul territorio che abbiano conseguito negli anni una spiccata e riconosciuta identità; promozione dell’immagine di Alba attraverso la cultura e iniziative autogestite da associazioni giovanili nel campo della cultura.

Il Comune di Alba per sostenere la realizzazione dei progetti mette a disposizione, come negli anni precedenti, la somma complessiva di 22mila euro. Tale somma verrà destinata sulla base di una graduatoria definita da un’apposita commissione di valutazione ed approvata dalla Giunta comunale.

La consegna delle domande potrà avvenire mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata comune.alba@cert.legalmail.it (l'invio può essere effettuato anche da un indirizzo di posta elettronica non certificata) oppure tramite consegna a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Alba, piazza Risorgimento 1.

Il bando ed i moduli sono disponibili sul sito del Comune di Alba www.comune.alba.cn.it al seguente link https://www.comune.alba.cn.it/it/page/69279

Scadenza: ore 12 del 28/11/2025

Per informazioni: 0173 292346 / cultura@comune.alba.cn.it

Bando contributi alle associazioni di volontariato

Possono beneficiare dei contributi le Organizzazioni di Volontariato, le Associazioni di Promozione Sociale, gli Enti del Terzo Settore con il 90% di volontari iscritti (ai sensi del D.Lgs. 117/17 “Codice del Terzo Settore”), singoli o in forma associata, che:

- abbiano la sede ad Alba o che operino prevalentemente (oltre il 70% delle attività) sul territorio della Città di Alba;

- siano iscritte, alla data di scadenza del presente bando, al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il bando è finalizzato a sostenere specifici e documentati progetti volti a prevenire e rimuovere situazioni di disagio, favorire la realizzazione di attività educative, anche di carattere interculturale, sostenere iniziative rivolte alle famiglie, progetti di cooperazione internazionale e di sensibilizzazione sui diritti umani, promuovere attività nel settore ambientale e di protezione civile, attraverso azioni innovative e sperimentali con una particolare attenzione al tema delle pari opportunità e del contrasto delle discriminazioni.

Per i progetti è stata messa a disposizione la somma complessiva di 22mila euro.

Al termine dei lavori di valutazione l’apposita Commissione stilerà una graduatoria, in ordine di punteggio raggiunto dai progetti presentati, sulla base dei criteri previsti dal bando. La graduatoria dei progetti, che avranno ottenuto il finanziamento, sarà trasmessa alla Giunta Comunale per l’approvazione.

La consegna delle domande potrà avvenire mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata comune.alba@cert.legalmail.it (l'invio può essere effettuato anche da un indirizzo di posta elettronica non certificata) oppure tramite consegna a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Alba, piazza Risorgimento 1.

Il bando ed i moduli sono disponibili sul sito del Comune di Alba www.comune.alba.cn.it al seguente link https://www.comune.alba.cn.it/it/page/157501

Scadenza: ore 12 del 28/11/2025

Per informazioni: 0173 292357 / servizi.sociali@comune.alba.cn.it

Bando contributi alle associazioni sportive

Possono presentare domanda le Società Sportive Dilettantistiche SSD e le Associazioni Sportive Dilettantistiche ASD con numero di iscritti non inferiore a dieci unità e per l’attività sportiva relativa all’anno 2025/2026.

Non sono ammessi ai benefici le SSD e le ASD che, in base agli scopi statutari, non perseguano fini di attività dilettantistica e/o amatoriale; sono esclusi i soggetti che perseguono, direttamente o indirettamente, finalità di lucro, i soggetti che operano per finalità di partito o elettorali, i soggetti che operano per finalità o con modalità vietate dalla legge.

La consegna delle domande potrà avvenire mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata comune.alba@cert.legalmail.it (l'invio può essere effettuato anche da un indirizzo di posta elettronica non certificata) oppure tramite consegna a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Alba, piazza Risorgimento 1.

Il bando ed i moduli sono disponibili sul sito del Comune di Alba www.comune.alba.cn.it al seguente link https://www.comune.alba.cn.it/it/page/71384

Scadenza: ore 12 del 28/11/2025

Per informazioni: 0173 292226 / ufficio.sport@comune.alba.cn.it

Fuori dalle domande di partecipazione agli specifici bandi sport, cultura e volontariato, le associazioni possono inviare una richiesta di contributo redatta dal legale rappresentante e intestata al sindaco di Alba, accompagnata dalla documentazione specificata nell’apposito modulo disponibile al seguente link: https://www.comune.alba.cn.it/it/page/62193

Scadenza: ore 12 del 28/11/2025