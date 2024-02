Acquisti online su Farmacia Loreto: ecco come risparmiare con i codici sconto

Tra le prime farmacie in Italia ad offrire il proprio catalogo online, nonché uno dei punti di riferimento per migliaia di famiglie riguardo a benessere e bellezza, Farmacia Loreto si presenta come uno dei migliori e-commerce nazionali dedicato a farmaci da banco, prodotti di cosmesi e parafarmacia.

Il sito presenta una grandissima scelta di articoli per ogni esigenza legata alla salute: articoli sanitari, dispositivi medici, erboristeria, igiene e cosmesi e ben due sezioni dedicate agli alimenti, una delle quali propone esclusivamente prodotti senza glutine (esempio di alimenti), adatti per soggetti intolleranti e celiaci. Esiste inoltre una sezione dedicata ai più piccoli nella quale sarà possibile confrontare tantissimi prodotti pensati per i bambini e i loro genitori: abbigliamento, accessori, calzature e giochi.

Particolarmente interessante è il reparto “Loreto Consiglia”, spazio in cui la farmacia propone rimedi specifici ordinati per tipologia, rendendo più semplice per il cliente il confronto dei prodotti, già raggruppati in base alla loro funzione, ad esempio i rimedi antinfluenzali o le soluzioni contro la dispnea, solo per citarne un paio.

Le offerte e i coupon Farmacia Loreto

Farmacia Loreto è particolarmente attenta ad offrire ai propri clienti prodotti con un prezzo accessibile e si impegna a proporre tutta la qualità del proprio catalogo al miglior prezzo. Inoltre sul sito sono disponibili numerose offerte e coupon di sconto pronti all’uso validi per l’acquisto di articoli di vari marchi. La prima sezione in Homepage è appunto “Promo Attive”, dove l’azienda raccoglie tutti i migliori sconti disponibili sull’e-commerce a beneficio di chi lo visita.

La sezione “Coupon”, presente nel menù footer in fondo ad ogni pagina, mette a disposizione una lista di buoni sconto attivi e immediatamente utilizzabili sui prodotti delle relative marche. Nel caso in cui non vi fosse stato possibile trovare l’offerta o il buono sconto adatto ai vostri acquisti, la soluzione è a portata di mano: entrate nel sito di coupon e offerte Discoup e digitate “Farmacia Loreto” sulla barra di ricerca; una volta atterrati sulla pagina dedicata troverete il codice sconto Farmacia Loreto esclusivo corrispondente alla stringa alfanumerica “TIKATO4”, il quale vi darà diritto a una riduzione dell’importo dei vostri acquisti del 4% su tutto il sito.

Come applicare a carrello il codice sconto TIKATO4

Approfittare di questa promozione esclusiva è davvero semplicissimo. Innanzitutto assicuratevi di copiare il codice “TIKATO4” su Discoup, dopodiché accedete al sito di Farmacia Loreto. Prendetevi il tempo necessario per scorrere tutte le categorie e selezionare i prodotti che meglio vengono incontro alle vostre necessità per quanto riguarda salute e bellezza. Inserite mano a mano gli articoli nel carrello e quando sarete soddisfatti cliccate sull’icona in alto a destra che vi porterà al riepilogo del vostro ordine. Qui potrete controllare uno per uno i prodotti scelti e verificare le rispettive quantità.

Sulla colonna a destra troverete un riquadro recante la scritta “Utilizza Coupon”: cliccatelo e comparirà uno spazio apposito dove andrete a incollare il vostro buono sconto. A questo punto non vi resterà che premere il tasto “Applica coupon” e il gioco è fatto: il totale del vostro acquisto si ridurrà del 4%, ma non è tutto, il codice vale anche sui prodotti già scontati!

Alcuni spunti per l’utilizzo del codice promozionale

Un esempio? La linea Eau Thermale Jonzac, di Léa Nature Laboratoire, è in sconto al 25% su Farmacia Loreto fino ad esaurimento scorte. Riempi il carrello con gli articoli di alta qualità del brand, come l’acqua micellare, la crema contorno occhi o un deodorante del marchio; inserisci il coupon sconto Farmacia Loreto a disposizione su Discoup e riscattalo per ottenere i tuoi prodotti per la cura della pelle ad un prezzo ancora più conveniente!

Intollerante al glutine? Fai scorta di prodotti nell’apposita sezione “Alimenti Senza Glutine”: troverai un’ampia scelta di articoli per celiaci, molti dei quali scontati anche fino al 33%. Anche in questo caso potrai utilizzare l’esclusivo buono sconto “TIKATO4” alla cassa, e ottenere un ulteriore 4% di sconto in più sulla tua spesa gluten free!