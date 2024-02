Fondi statali ai piccoli Comuni: in Granda risorse per oltre 220 enti

“Dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un aiuto importante per il nostro territorio, per la messa in sicurezza delle infrastrutture”. Lo afferma il Senatore cuneese Giorgio Maria Bergesio (Lega), in seguito all’istituzione da parte del Ministero dell’Interno di un fondo apposito, con una dotazione di 50 milioni di euro, per realizzare interventi urgenti di messa in sicurezza di tratti stradali, ponti e viadotti nei piccoli Comuni fino a 5.000 abitanti.



In provincia di Cuneo i Comuni interessati sono 222.



Il “Fondo investimenti stradali nei piccoli comuni” ha una dotazione di 18 milioni di euro per il 2023, 20 milioni di euro per il 2024 e 12 milioni di euro per il 2025.



“Sono finalizzati alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza e manutenzione di strade comunali di importo fino a 150.000 euro. Il decreto ministeriale è al vaglio degli Organi di controllo”, spiega Bergesio.



“La Lega da sempre è concretamente al fianco del territorio e l’istituzione del Fondo per gli investimenti sulla viabilità dei piccoli Comuni è un ulteriore, significativo segnale di attenzione del Ministro Matteo Salvini nei confronti delle piccole comunità, tanto più importante per una provincia come quella di Cuneo costituita in gran parte da Comuni piccoli e piccolissimi”, conclude il Senatore Bergesio.