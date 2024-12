Cuneo, sbaglia l'imbocco in via Roma e si ritrova con l'auto sotto i portici [VIDEO]

Tutto è bene ciò che finisce bene, si potrebbe dire a commento di quanto accaduto nel pomeriggio di ieri (giovedì 19 dicembre) a Cuneo, nel cuore del centro storico. Un’anziana donna - residente - a bordo della propria automobile, svoltando in via Roma da via Santa Maria, ha sbagliato l’immissione nella strada centrale e si è ritrovata al di sotto dei portici, fermandosi a poca distanza dall’ingresso del bar La Saletta (sfiorando l’incidente per miracolo).

Immediata la reazione sorpresa e preoccupata di chi, in quel momento, passava di lì o si trovava all’interno del bar. La stessa titolare, comprendendo lo stato confusionario della donna alla guida – che continuava a ripetere “Ho il pass”, come se questo potesse permetterle di condurre l’auto al di sotto dei portici -, è intervenuta assieme a un altro avventore per aiutarla a ritornare in carreggiata.

Notizia del fatto è stata data dall’ex consigliere comunale Carmelo Noto, che ha rimbalzato sul proprio profilo Instagram un video realizzato da un’altra donna presente nel bar.