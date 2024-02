Cercasi tecnico installatore di automatismi per cancelli

L’azienda I CANCELLI DI MAURO, azienda operante nel settore dei cancelli automatici dal 2003 ma con alle spalle l’esperienza quarantennale del titolare Malfanti Mauro, con sede a Borgo San Dalmazzo, ricerca per ampliamento organico, figura professionale da formare per diventare tecnico installatore di automatismi per cancelli.

Il profilo ricercato è quello di un ragazzo predisposto al lavoro in squadra, anche senza esperienza, ma intenzionato ad imparare una professione in un contesto lavorativo stabile e a tempo indeterminato.

Si richiede patente B.

Inviare il proprio curriculum a icancellidimauro@gem.it

Telefono 0171-260288