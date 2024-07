Cavi di Lavagna: la piccola, sorprendente e vivace perla della Riviera di Levante

Quando una modesta frazione diventa una rinomata destinazione turistica la curiosità prende il sopravvento e non resta altro da fare che andare alla scoperta del suo successo.

Cavi di Lavagna è una meta turistica che ha acquisito una crescente rilevanza nello scenario turistico nazionale. Questo fenomeno affonda le proprie radici nella tipica composizione dei suggestivi borghi marinari della costa ligure. La fitta rete di stradine che si intersecano tra le tipiche casette dei pescatori sono diventate l’emblema di una proposta destinata ai viaggiatori che non si accontentano più delle classiche e scontate mete estive. La piccola frazione di Lavagna è divenuta una destinazione gettonata e la principale alternativa da visitare in provincia di Genova.

Cavi di Lavagna: la novità della costa ligure per un’esperienza alternativa e rigenerante

Il litorale tendenzialmente basso è la principale prerogativa richiesta dalle famiglie con dei bambini al seguito. I fondali poco profondi, infatti, sono particolarmente apprezzati dai genitori e dai viaggiatori che non sono dei provetti nuotatori. Cavi di Lavagna in Liguria è divenuta un punto di riferimento nella Riviera di Levante grazie alla sua spiaggia attrezzata per ogni esigenza turistica. Un considerevole risultato conseguito grazie all’eccezionale estensione del litorale e all’eccellente qualità dei servizi offerti ai turisti. Questo litorale, lungo ben 4 km, ha ricevuto anche la Bandiera Blu che rappresenta il più ambito riconoscimento conferito alle località balneari.

Cavi di Lavagna è un angolo paradisiaco suddiviso in due zone con una parte più antica ed una zona moderna denominata Cavi Arenelle, dove si concentrano i locali, i ristoranti e gli stabilimenti balneari. Cavi Borgo, invece, custodisce il centro storico e l’anima più autentica dell’antico villaggio di pescatori adagiato sul litorale ligure.

La principale attrazione è la spiaggia più lunga dell’intera Riviera di Levante che assume una particolare colorazione nelle giornate estive grazie al piacevole contrasto tra la sabbia e i ciottoli di ardesia. L’impatto cromatico viene arricchito, a sua volta, dalle affascinanti tonalità assunte dal mare nei diversi momenti della giornata. I fondali dolci e sabbiosi, infine, consentono a tutti di nuotare o, perlomeno, trascorrere un po' di tempo in acqua. Nei pressi della spiaggia sorgono anche numerose locande che propongono le pietanze tipiche della rinomata e prelibata cucina ligure.

La farinata, le acciughe sotto sale, la focaccia genovese e la torta dei fieschi sono alcune delle ricette tradizionali che si possono gustare in riva al mare. Questo forte legame tra la costa e la cultura locale rappresenta un’inesauribile fonte di richiamo per i viaggiatori attratti dai contesti più autentici e genuini. Cavi di Lavagna è un piccolo gioiello in cui i numerosi tratti di spiaggia libera si alternano agli spazi attrezzati in base ad una lungimirante suddivisione del litorale. Per questo, viene frequentata soprattutto dai liguri che vogliono godersi una piacevole e rilassante giornata al mare.

Centro storico e altre attrazioni di Cavi di Lavagna

Il borgo deve il suo nome alle antiche cave di ardesia che puntellavano questo tratto della costa ligure. Nell’area più antica della frazione di Lavagna sono presenti i caratteristici carruggi che si sviluppano lungo le principali arterie urbane e accrescono il fascino senza tempo di questo villaggio di pescatori. La Chiesa della Santissima Concezione è il più importante edificio ecclesiastico e il fulcro di una fantastica passeggiata a Cavi di Lavagna. Le botteghe artigianali, infine, riscuotono una considerevole popolarità perché propongono dei manufatti frutto di una sapienza tramandata negli anni tra una generazione e l’altra.