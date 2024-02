Matteo Gagliasso (Lega) “Operativa la legge per favorire la cessione dei crediti incagliati, provvedimento con una forte valenza sociale”

La Regione Piemonte rende operativa la legge per gli interventi in favore della cessione dei crediti pensata per favorire, tramite gli enti economici regionali e le società partecipate, laddove possibile, l'acquisto annuale di crediti di imposta.

“Questa iniziativa mira ad agevolare il trasferimento dei crediti fiscali - commenta il consigliere regionale della Lega, Matteo Gagliasso, vicepresidente della commissione Ambiente - promuovendo l'acquisto da parte degli enti pubblici economici regionali, delle società partecipate e altri soggetti controllati dagli enti locali del Piemonte.

A partire dal 23 febbraio 2024, i titolari dei crediti fiscali potranno iscrivere i propri crediti sulla piattaforma informatica SiBonus di Infocamere dove gli enti pubblici e le società partecipate del Piemonte potranno valutare l'acquisizione dei crediti”.