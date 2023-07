Il corso di laurea in infermieristica ad Alba alza l’asticella. “Posti saliti a 45 e puntiamo a convincere i giovani”

Una sfida e un’opportunità per compiere un percorso professionale di qualità all’interno del proprio territorio. Il corso di laurea in infermieristica ad Alba è pronto per il suo secondo anno. La sede temporanea sarà sempre la Casa della Salute di Alba (ex Ospedale San Lazzaro) con l’idea di un trasferimento nel complesso della Maddalena. Un'altra novità saranno i 45 posti destinati ad Alba, sede distaccata dell’Università del Piemonte Orientale.

Il primo anno è stato positivo come conferma Giancarlo Mercurio, coordinatore della didattica professionale. “Siamo contenti della nostra partenza e del fatto che, in questo secondo anno, è stato ampliato il numero di potenziali infermieri per venire incontro al fabbisogno della Regione. Siamo speranzosi di coprire tutti i 45 posti anche grazie al lavoro di orientamento che abbiamo fatto nelle scuole. La professione di infermiere è cambiata molto in questi anni e apre a nuovi sbocchi, non solo in ambito assistenziale, ma anche in ambito didattico e nella ricerca nazionale e internazionale”.

Anche Stefania Faggio, una delle due tutor professionali, è molto soddisfatta. “Il numero ristretto di matricole, una ventina il primo anno, ci ha permesso di avere quasi un rapporto personalizzato con gli aspiranti infermieri. Ci siamo occupate della parte legata al tirocinio, al laboratorio, seguendo soprattutto gli studenti che erano più in difficoltà. Durante questo primo anno di transizione abbiamo preso un po’ le misure a livello didattico e organizzativo: siamo diventate un collante tra la teoria e le attività più pratiche, come la gestione del tirocinio”.

La passione e la motivazione sono state le qualità principali degli studenti del primo anno, come aggiunge la seconda tutor professionale Francesca Savigliano: “Nel primo anno il 70-80% degli iscritti sono stati studenti lavoratori, che già conoscevano l’ambiente ed erano molto determinati. Da parte nostra si è trattato di una presa in carico quasi ad personam. Ci auguriamo che quest’anno ci siano più studenti freschi di maturità, una platea che ci permetterebbe di pensare a un approccio diverso e per noi stimolante”.

Il corso di laurea in infermieristica è a numero programmato. I requisiti di accesso sono il possesso di un diploma di scuola media superiore e il superamento di una prova di ammissione che si terrà a Novara, in via Perrone 18, il giorno 14 settembre. Le candidature andranno presentate entro le ore 15 del 21 agosto: è possibile consultare il bando e iscriversi alle selezioni al link: https://scuolamed.uniupo.it/it/didattica/iscriversi-carriera/accesso-ai-corsi-di-laurea-delle-professioni-sanitarie