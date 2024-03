Borgo San Dalmazzo, Cunifer Federmodellisti e Feramatori di Cuneo in visita in Municipio

La Giunta comunale di Borgo San Dalmazzo ha ricevuto in Municipio nei giorni scorsi i rappresentanti del Circolo Cunifer Fermodellisti e Feramatori di Cuneo che, in collaborazione con le associazioni White Rabbit e Granda-Slotcars, sta avviando un interessante polo culturale e ricreativo avente come filo conduttore il modellismo e il gioco di interazione non virtuale.

Il CUNIFER, Circolo Cuneese Fermodellisti e Feramatori, costituito nel 1981 a Cuneo da un gruppo di amici con lo scopo di promuovere la conoscenza, lo sviluppo del modellismo ferroviario, lo studio e la promozione delle ferrovie reali ha realizzato, nel corso degli anni, diversi plastici modulari a carattere inizialmente esposti in numerose mostre, fra le quali la “Grande Fiera d'Estate" di Cuneo, poi rinnovati e ampliati nella stazione di Borgo San Dalmazzo, sede Cunifer dal 2006.

L’Associazione ha recentemente ricevuto dal Comune in comodato d’uso per farne la sua nuova sede, il palazzo di Molino Gione, struttura comunale recentemente ristrutturata, ubicata in Via Roma non lontano dalla stazione ferroviaria. I rappresentanti di Cunifer riferiscono che si sta procedendo ad un attento ri-allestimento dei plastici ferroviari al fine di renderli nuovamente fruibili a tutti gli appassionati e i visitatori. Le attività si stanno svolgendo congiuntamente con altre due Associazioni - White Rabbit e Granda-Slotcars – con l’obiettivo di implementare le attività dei rispettivi circoli. Le tre Associazioni si propongono di sperimentare nuove interazioni sfruttando gli interessi affini e complementari in tema di modellismo e gioco relazionale, condividendo gli spazi, le attrezzature ed organizzando anche eventi collettivi.

White Rabbit è una Associazione “giovane”, nata nel 2018 con lo scopo di divulgare il cosiddetto “gioco intelligente” ed avvicinare giovani - e non solo - al mondo dei giochi da tavolo, dei giochi di ruolo e a tutto ciò che ad essi si ricollega. Nel corso degli anni hanno seguito alcune attività in molte fiere di settore – quali le “escape rooms itineranti” – offrendo ai soci ed agli appassionati occasioni di incontro e socializzazione.

L’Associazione Granda-Slotcars si occupa di favorire lo sviluppo delle attività legate alla pratica e alla diffusione del modellismo statico e dinamico, con particolare riguardo verso le cosiddette “slotcars”, modellini di auto utilizzate sulle piste elettriche. Tra le sue attività ci sono l’organizzazione di eventi, dimostrazioni e competizioni che, in Molino Gione, potranno avvalersi della disponibilità di una autopista elettrica a 4 corsie sviluppata su circa 50mt. lineari, completa delle più moderne tecnologie applicate alla realizzazione del circuito e dei modelli che vi correranno.

La struttura comunale di Molino Gione si articola su tre piani che sono stati interamente destinati alla creazione di un nuovo e interessante centro aggregativo che, nelle intenzioni dell’Amministrazione e delle tre Associazioni, costituirà un polo di incontro, scambio, confronto e divertimento a tema ludico.

"Siamo soddisfatti per aver dato avvio a queste nuove collaborazioni che porteranno nel nostro centro cittadino una nuova linfa all’insegna della socializzazione e del divertimento costruttivo e intelligente. In particolare, – comunica la Sindaca Roberta Robbione – ringraziamo l’Associazione Cunifer per il percorso importante fatto insieme, ora i loro splendidi lavori troveranno spazi ampi e dedicati che esalteranno al meglio il grande ingegno e la forte passione che abbiamo avuto modo di riscontrare in tutti questi anni di presenza sul territorio. Nasce una nuova proposta culturale e ricreativa grazie alle tre Associazioni che si auspica possa rappresentare una valida e interessante opportunità nel panorama delle attività per il tempo libero nel cuneese".