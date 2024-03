Domenica 24 marzo la festa di Pasqua da Amici di Zampa di Alba

L'associazione Amici di Zampa invita tutti a partecipare alla loro festa di Pasqua, in programma per domenica 24 marzo. Le porte del canile e del gattile, entrambi situati in località Toppino, saranno aperte dalle 13.00 alle 18.00, accogliendo chiunque desideri unirsi alla causa.

Tra le iniziative che caratterizzano l'evento, vi è la possibilità di sostenere l'associazione attraverso l'acquisto delle uova artigianali solidali. Confezionate con 300 grammi di amore e bontà, queste uova, disponibili nelle versioni al latte e fondente, rappresentano un modo delizioso per contribuire alla causa.

Ma le opzioni per supportare gli sforzi dell'associazione non si fermano qui: durante la giornata del 24 marzo sarà possibile acquistare numerosi gadget, adottare a distanza uno degli animali ospitati dall'associazione, donare cibo o altri accessori utili per il banchetto di colletta alimentare destinato agli animali meno fortunati.

Inoltre, non mancherà l'opportunità di conoscere da vicino gli ospiti a quattro zampe dell'associazione, magari incontrando il compagno di vita perfetto tra di loro.

Associazione Amici di Zampa - Alba località Toppino (dietro la Casa Circondariale).

Per informazioni: Barbara 335 691647 e Paolo 347 5924197 - amicidizampa@tiscali.it.