Cercasi una famiglia per un bellissimo pastore belga super coccolone

AAA cercasi casa per Dior, un meraviglioso pastore belga di razza, super coccolone. Nonostante presenti qualche ciuffetto grigio, ha solo sei anni di età, è un compagno fedele e affettuoso come sanno esserlo i belga. Si trova in provincia di Cuneo, per informazioni contattare l'associazione "Diamogli una zampa" al 3280519288