Oltre 13mila ore di servizio per i volontari di Rocca de' Baldi: il grazie dell'amministrazione

Sono state oltre 13mila le ore di servizio prestate, dal 2012 a oggi, dai volontari del servizio civico di Rocca de' Baldi.

Un servizio fortemente voluto e organizzato dall'Amministrazione in prima battuta, per presidiare l'accesso al plesso scolastico di Crava, che poi ha ampliato le proprie attività in supporto ad enti ed associazioni del territorio, per supporto a eventi e manifestazioni, iniziative benefiche come il banco farmaceutico, senza dimenticare la preziosa opera svolta in periodi critici, come quello della pandemia, durante la quale i volontari hanno provveduto alla distribuzione di mascherine per la popolazione.