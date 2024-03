Saluzzo, Desco: “Noi alpini estranei alla diatriba tra il sindaco e il governatore della Regione”

Egregio direttore,

Constatiamo con dispiacere e rammarico che nell’articolo di ieri, 6 marzo, a proposito dell’incontro svoltosi a Saluzzo al circolo Interno due, viene coinvolta, anche se indirettamente, l’Associazione Nazionale Alpini Sezione di Saluzzo in una diatriba tra il sindaco della Città di Saluzzo ed il governatore della Regione Piemonte.

Ci teniamo a sottolineare con fermezza che la sezione Monviso è stata invitata a partecipare ad un incontro tecnico, come già avvenuto in altre occasioni simili organizzate da enti o istituzioni diversi, pertanto risulta completamente estranea da qualsivoglia mancata comunicazione con il Comune di Saluzzo.

Vogliamo ribadire con forza che l’Associazione ANA è apolitica e apartitica e proprio per questo non vogliamo essere strumentalizzati per fini politico e/o personali.

A titolo informativo si sottolinea che la Regione Piemonte ha incontrato tutte le 19 sezioni piemontesi e da quanto ci risulta in nessun altro caso gli alpini sono stati coinvolti a fini politici e/o amministrativi.

Pertanto si invita chi ha voluto interpretare la riunione di martedì come volontà dell’Associazione di schierarsi per l’una o l’altra parte politica a voler dare una esatta interpretazione dell’evento.

Prendiamo nettamente le distanze dalle eventuali divergenze tra la Città di Saluzzo e la Regione Piemonte ribadendo con fermezza la nostra estraneità ai fatti citati.

Le associazioni come la nostra collaborano indistintamente con tutte le istituzioni locali e territoriali per il bene della società e devono restare e restano patrimonio di tutta la collettività.

Cordiali Saluti.

Dr. Enzo Desco Presidente f.f. della Sezione ANA Monviso di Saluzzo