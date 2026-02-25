Telecamere a Piazza Europa, ma i quartieri restano al buio: "Perché i furti in casa no?"

Riceviamo e pubblichiamo:

Hanno installato le telecamere in Piazza Europa, con un investimento comunale di 33 mila euro per la gestione di un cantiere.



Nel quartiere San Paolo, da tempo, i residenti segnalano una preoccupante serie di furti in appartamenti, garage e cantine, con un diffuso senso di insicurezza tra chi vive e lavora ogni giorno nella zona.



Ci sono stati incontri pubblici per discutere di questi furti insieme alle autorità territoriali, proprio perché il tema della sicurezza è sentito e reale.

Il Comitato di quartiere ha evidenziato episodi reiterati e la necessità di misure efficaci per prevenire questi reati.



Ma San Paolo non è un caso isolato.

Anche in altri quartieri e in diverse frazioni della città, da anni i cittadini chiedono l’installazione di sistemi di videosorveglianza come strumento di deterrenza e supporto alle forze dell’ordine. Richieste che nascono da episodi concreti, da segnalazioni ripetute, da un bisogno reale di maggiore tutela del territorio.



La domanda allora è semplice: perché per la gestione di un cantiere si trovano risorse, mentre per strumenti di prevenzione dei furti nei quartieri e nelle frazioni la risposta tarda ad arrivare?



La sicurezza non è un accessorio: è una condizione di base per la qualità della vita di tutti i cittadini. Prevenire i furti, sostenere chi subisce un danno, garantire serenità nelle proprie case è una priorità che merita attenzione, non posticipazione.



Serve un confronto chiaro su come vengono stabilite le priorità di spesa. Serve ascolto reale delle esigenze dei quartieri. Serve tradurre le richieste dei residenti in azioni concrete e risorse adeguate.



La sicurezza non si fa con gli slogan, ma con scelte coerenti, programmazione e investimenti nei settori chiave, là dove i cittadini chiedono da tempo risposte.

Simone Borio, presidente del Quartiere San Paolo e vicepresidente della consulta dei quartieri