A Trezzo Tinella si inaugura il Punto di Interpretazione della Strada Romantica delle Langhe e del Roero

"Un progetto complesso che va avanti da diversi anni che ha seguito principi conservativi, che permetterà di recuperare un bene architettonico e di avere uno spazio informativo per far conoscere la Strada Romantica delle Langhe e del Roero". Con queste parole Alberto Cerrino, sindaco di Trezzo Tinella ha introdotto l'inaugurazione, che avverrà il prossimo sabato 23 marzo alle ore 18, del nuovissimo Punto di Interpretazione della Strada Romantica delle Langhe realizzato presso la restaurata chiesa di San Giovanni Battista, a pochi passi dal municipio locale.



Dopo mesi di lavori, rallentati anche a causa della pandemia, la chiesa, che nel 1989 fu ceduta con decreto vescovile al Comune di Trezzo Tinella, verrà restituita alla comunità come un hub permanente e centrale che descrive tutto il progetto, il valore totale e delle singole componenti della Strada Romantica delle Langhe e del Roero, che vede proprio sul territorio di Trezzo Tinella una delle sue 11 tappe di belvedere attrezzati.

"Attualmente la chiesa sarà aperta solo nei weekend, ma stiamo cercando i fondi per realizzare un'apertura automatizzata che permetta una fruizione continua e in sicurezza. Il progetto, realizzato grazie al contributo della Fondazione CRC, ci ha permesso anche di recuperare un bene che verrà utilizzato per mostre e concerti", conclude Cerrino.

Il 23 marzo il primo cittadino di Trezzo Tinella taglierà il nastro alla presenza di Luca Robaldo, presidente provincia di Cuneo, Francesco Cappello, vicepresidente Fondazione CRC, Mariano Rabino, Presidente Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, Massimo Gula, Presidente GAL Langhe e Roero Leader, Annalisa Ghella, presidente Strada Romantica delle Langhe e del Roero, Filippo Ghisi, Direttore Strada Romantica delle Langhe e del Roero e Alessandro Fenocchio, Architetto progettista.