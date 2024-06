Celebrati a Bra i dieci anni della Casa del commiato, la prima del Piemonte

La Messa in ricordo dei defunti ha chiuso il 10° anniversario della Casa del commiato “Luce di speranza” di Bra, la prima nata in Piemonte per rispondere alle esigenze delle famiglie che si trovano ad affrontare un lutto.

Il rito eucaristico è stato celebrato da don Antonio Calandri, che ha usato le parole di papa Francesco per riassumere l’atmosfera che caratterizza la struttura: «Cordialità, ottimismo e comunione».

Hanno animato la funzione i canti del coro dei Battuti Bianchi, diretto da Luciana Provera e le note al pianoforte di Massimiliano Stenta, con grande partecipazione di ospiti, amici e soprattutto famigliari dei defunti accolti in questo luogo ben noto per l’alta qualità del servizio, la riservatezza e l’umanità del personale.

Tra loro il sindaco Gianni Fogliato, che ha avuto parole di elogio per un progetto nato dalla visione di Armando Verrua e del figlio Viviano, a capo dell’omonima ditta di onoranze funebri con sede in via don Orione, a Bra.

Nell’occasione, sono stati attribuiti riconoscimenti per la preziosa opera spirituale svolta all’interno della struttura a don Antonio Calandri e al ministro straordinario della comunione Angela Massa.

Prima del momento conviviale, è stata inaugurata e benedetta da don Antonio la nuova sala Paradiso, dove è possibile ammirare una spettacolare opera di Giovanni Botta, che ha dipinto un’ampia scala, quasi a voler collegare la terra e il cielo, con una moltitudine di angeli e l’immensa luce dell’eternità.