Festa della Repubblica: da oggi la Granda ha due nuovi Ufficiali e dieci nuovi Cavalieri "al merito"

In occasione del 78° anniversario della fondazione della Repubblica, la Prefettura, con la collaborazione del Comune di Cuneo, ha promosso una solenne cerimonia pubblica in Piazza Galimberti alla presenza delle massime autorità istituzionali e politiche della provincia.

La celebrazione ha preso il via con la cerimonia dell'Alzabandiera, l'intervento di un picchetto armato del II° Reggimento Alpini di Cuneo e di una rappresentanza interforze dei Corpi Armati e di Soccorso Pubblico nonché della Banda Musicale "Duccio Galimberti" Città di Cuneo.

Nel corso della cerimonia sono stati consegnati i diplomi di onorificenza dell'Ordine "Al Merito della Repubblica Italiana" conferiti dal Presidente della Repubblica a dodici cittadini della Granda

Ufficiale:

Dott.ssa Silvia MERLO (Cuneo). Amministratore delegato del Gruppo Merlo Spa, figlia del cavaliere Amilcare Merlo, è anche amministratore della Tecnoindustrie Spa specializzata nel settore della raccolta e trasporto rifiuti.

Dal 2019 è nel cda della Sanlorenzo spa, società operante nel campo della progettazione e produzione di yacht. E' stata nel cda del Gruppo editoriale GEDI ed è stata anche nella Leonardo Spa, azienda leader nel settore aerospaziale. Attualmente è presidente della Fondazione Ospedale di Cuneo.

Sig. Stefano MILANESIO Bra - operaio metalmeccanico, è sempre stato impegnato nel volontariato, pressi la Caritas e la Croce Rossa di Bra. Presta la propria opera anche presso l'associazione Genitori di persone portatrici di handicap e ha fondato l'associazione "Abbracciamo" con cui viene fornito sostegno alle categorie disagiate e a persone senza fissa dimora.

CAVALIERI

Sig. Bartolomeo BARALE (Cherasco), dipendente delle Ferrovie dello Stato, è un donatore di sangue da 160 donazioni, tanto da meritare la Stella d'Oro della FIDAS. Presta servizio come volontario collaborando con il Comune di Cherasco, in particolare presso il Centro anziani e con la Protezione Civile.

Sig. Mauro BERNARDI (Borgo S. Dalmazzo), imprenditore del settore alimentare, è stato presidente dell'Ente Fiera Fredda di Borgo San Dalmazzo, comune in cui è stato anche assessore e vice sindaco. E' stato vicepresidente di zona per Confartigianato; dal 2016 è presidente dell'ATL ed è nella giunta provinciale di Confartigianato oltre che nel cda dell'associazione Terre dei Savoia. Dal 2020 è presidente dell'associazione Cuneo Calcio e a maggio scorso è entrato nel cda della Fondazione CRC.

Dott.ssa Ilaria BLANGETTI (Cuneo), medico anestesista, dal 2019 è direttrice di Anestesia e Rianimazione dell'ospedale di Mondovì. Molto impegnata nel sociale, è volontaria della Croce Rossa ed è stata impegnata anche a Nocera Umbra dopo il terremoto del 1997, allestendo un campo di accoglienza. Fa volontariato anche in Kenya, presso un ospedale del Paese. E' iscritta all'AIDO e ha ricevuto diversi riconoscimenti per il suo impegno nel sociale.

Sig. Maurizio BRANCALEONI (Benevagienna) - laureato in Fisica, è stato tra i fondatori della AUMA italiana, filiale dell'omonimo gruppo tedesco leader nella motorizzazione delle valvole industriali e rubinetterie. E' stato amministratore dell'azienda fino alla pensione. Divulgatore tecnico scientifico, ha scritto articoli per le principali riviste tecniche del settore. Attivo nel volontariato, per 20 anni è stato donatore di sangue e, con l'autorizzazione dell'Arcivescovado di Milano, si è occupato dell'insegnamento della religione. Attivo nel sociale e a sostegno delle associazioni sportive dilentattistiche.

App. Marco D'AMICO (Cuneo), svolge la sua attività nell'Arma dei Carabinieri presso il Nucleo Investigativo del Comando provinciale. Ha ricevuto un Encomio, una medaglia per anzianità di servizio e una Medaglia al merito per il suo impegno durante la pandemia. Volontario per l'associazione Neuroland, che opera presso l'ospedale Santa Margherita di Torino.

Dott. Francesco D'ANGELO (Boves),viceprefetto e Capo di Gabinetto presso la Prefettura di Cuneo. Nel 2001 ha conseguito il Master in "Disaster management", a seguito del quale ha gestito i centri operativi di Ceva e Borgo San Dalmazzo a seguito delle alluvioni che hanno colpito il territorio.

Dott.ssa Antonianna GIARMANA' (Racconigi), lavora presso la Prefettura di Cuneo in qualità di funzionario amministrativo. Attualmente ricopre l'incarico di responsabile dell'ufficio di Polizia amministrativa nonché dell'Ufficio Culti e riconoscimento delle persone giuridiche. Nel corso della sua carriera, è diventata, grazie alla sua preparazione, punto di riferimento per colleghi ed esterni.

Luog. Claudio GROSSO (Fossano), arruolatosi nel 1984, dal 1991 è stato dislocato nel Gruppo Aosta in Fossano dove, dal 2015, ricopre l'incarico di sottuffiale di Corpo quale interlocutore privilegiato del Comandante. Ha partecipato a numerose missioni all'estero, è anche molto attivo nel volontariato locale, in particolare è componente dell'associazione Strafossan, con cui organizza eventi a scopo benefico.

Sovr. Carmine RAPUANO (Salmour), dal 1981 dipendente della Polizia di Stato, ha collaborato alle operazioni per il ritrovamento del generale Dozier, rapito a Verona dalle Brigate Rosse. Nel 2007 è stato trasferito presso la Questura di Cuneo. Nel tempo libero si dedica al volontariato e all'organizzazione di eventi a scopo benefico. Da molti anni è donatore di sangue.

Sig. Pier Paolo RAVERA (Benevagienna), ha lavorato presso l'Istituto di Credito Cooperativo di Bene Vagienna, diventando poi direttore delle filiali di Narzole e Fossano, fino a diventare responsabile dell'area commerciale. Nel 2007 è diventato direttore generale dell'istituto. Ha concluso la sua carriera lavorativa nella BCC di Cherasco, di cui è stato direttore fino al 2022. Si è sempre impegnato nel sociale e ha sempre prestato attenzione ai dipendenti e ai percorsi di formazione dei loro figli.

Nel pomeriggio è prevista l'apertura, dalle ore 16,30 alle ore 18,30, del giardino della Prefettura ove la Banda Musicale Duccio Galimberti "Città di Cuneo" intratterrà il pubblico con brani musicali. La cittadinanza è invitata a partecipare.