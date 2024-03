Gli istituti Vallauri e Ancina di Fossano non organizzano concerti, né eventi musicali

Riceviamo e pubblichiamo:

Egregio direttore,

chiediamo ospitalità per un intervento atto a chiarire la posizione delle due scuole superiori di Fossano, l’Istituto Vallauri e il liceo Ancina, in relazione all’organizzazione di concerti o eventi musicali sul territorio provinciale. Sono infatti comparsi manifesti e pubblicità in cui si annunciano iniziative realizzate “in collaborazione con gli istituti Vallauri e Ancina”

A scanso di equivoci e prendendo le distanze da qualsiasi attività simile, precisiamo che le nostre scuole non partecipano in alcun modo e non collaborano all’organizzazione di concerti o eventi musicali. Stiamo inoltre valutando le azioni da intraprendere nei confronti di chi ha utilizzato indebitamente il nome delle nostre scuole a fini promozionali.

I presidi dell’IIS Vallauri e del Liceo Ancina, Paolo Cortese e Alessandro Parola