Blackout a Cuneo: "Avvisi assenti in Via Fossano, terra di nessuno"

Riceviamo e pubblichiamo:

Buongiorno Direttore,

ieri, 5 marzo 2026, ho letto l’articolo: Cuneo, resta per ore senza elettricità con due bambine piccole: "Nessun avviso per la nostra via”.

Vorrei segnalare che in Via Fossano era prevista l’interruzione della fornitura elettrica ed era anche segnalata nell’avviso, peccato che in Via Fossano non ci fossero appesi gli avvisi.

Ieri verso le 14,30 sono andata dal garage e non sono riuscita a entrare (e quindi a uscire con l'auto) perché non funzionava il portone elettrico. Ho pensato a un guasto.

Andando a prendere l’altra auto, ho visto un avviso sul vetro della porta della pasticceria 'Storie' di Via Caraglio, quindi ho capito: nessun guasto, ma nessuno ha pensato di attaccare in via Fossano quanto necessario (dimentichiamoci direttamente il preavviso).

Avevo a disposizione la nostra seconda auto, perché mio marito non era al lavoro, quindi sono riuscita a andare a lavorare. Per caso.

Via Fossano ormai è terra di nessuno, la strada viene chiusa anche senza preavviso e/o senza opportuna segnalazione, parcheggiano in ogniddove senza che siano fatte multe o rimossi veicoli (alcuni stazionano per giorni interi e reiteratamente), c’è pattumiera ovunque e bici semidistrutte ammassate da anni.

Ripetute segnalazioni non servono. Forse un giorno se ci fosse un incendio e i Vigili del fuoco non riuscissero a intervenire o un’emergenza sanitaria e un’ambulanza non riuscisse a passare per le soste selvagge - forse - qualcuno percepirebbe il problema.

Per ora rischiamo solo di rimanere imbottigliati, di danneggiarci le fiancate delle auto o di dover uscire contromano a nostro rischio e pericolo, quindi va bene così.

Ogni giorno un pezzo della nostra libertà e del nostro diritto sono erosi dal sopruso tollerato di qualcun altro. Questa è l’amara constatazione.

Lettera firmata