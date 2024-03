Sciolte le riserve, il sindaco Carlo Bo si candida alla guida di Alba per un secondo mandato

Carlo Bo ci riprova. L’imprenditore 53enne, da cinque anni sindaco della Città di Alba, ha annunciato la volontà di scendere nuovamente in campo per un secondo mandato.

La conferma ufficiale dalla riunione del centrodestra regionale svoltasi nella giornata di oggi, giovedì 15 marzo, a Torino a cui hanno partecipato i segretari regionali Fabrizio Comba (Fratelli d’Italia), Riccardo Molinari (Lega) e Paolo Zangrillo (Forza Italia) con i rispettivi vice, Paolo Bongioanni, Elena Maccanti e Roberto Rosso e il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio.

Nell’ambito del ragionamento complessivo che riguarda le principali città del Piemonte, sono state condivise anche le candidature di Dario Tallone a Fossano e di Massimo Somaglia a Bra. Per quanto riguarda Saluzzo si è definito concordemente che l’indicazione del candidato sindaco arriverà da Fratelli d’Italia che procederà alla sua individuazione entro l’inizio della prossima settimana.

Nel 2019 salì alla guida del municipio in Piazza Risorgimento con più di 9mila preferenze e un consenso superiore al 50% che lo portò ad ottenere al primo turno la vittoria sugli sfidanti Olindo Cervella, Giorgio Degiorgis e Lorenzo Pagliari.



In quell’occasione era sostenuto da sei liste: Alba Domani, Carlotta Boffa, Forza Italia, Fratelli D’Italia, Lega Salvini Premier e Per Alba.



In questa tornata albese è stata annunciata a inizio febbraio la candidatura di Alberto Gatto, 33enne, già assessore nella giunta Marello, che sfiderà tra le fila del centrosinistra, il sindaco uscente alle prossime elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno.