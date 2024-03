Bra, la coalizione "Fogliato sindaco" inaugura la sede del comitato elettorale

In vista delle prossime elezioni amministrative, in calendario l’8 e 9 giugno, la coalizione “Fogliato Sindaco di Bra. Insieme” ha inaugurato la sede del comitato elettorale in via Rambaudi 3, in quella che da due anni è anche la casa del circolo PD.



C’era davvero tanta gente nel pomeriggio di sabato 16 marzo a Bra per battezzare una nuova location dallo spirito antico, che ha animato l’attività esercitata per oltre dieci anni con tre successi elettorali comunali e l’ingresso di Bruna Sibille nel consiglio provinciale. Non solo un luogo fisico, ma l’opportunità di trovarsi insieme amici, cittadini, giovani e famiglie che hanno partecipato a questo momento di festa e di condivisione con protagonista la coalizione formata da Ambiente Solidarietà, Bra Bene Comune, Bra è Viva, Bra Lab, Civicamente, Impegno per Bra e Partito Democratico.



La missione è testimoniare nel quotidiano come la politica sia strumento di confronto e discussione sulle questioni che riguardano la collettività locale e sia sempre a disposizione per ascoltare i bisogni delle persone, facendosene carico.



Tanto entusiasmo intorno al sindaco uscente Gianni Fogliato, che ha intenzione di completare il percorso alla guida di una città che tenga conto di tutti e cresca grazie al contributo di tutti.