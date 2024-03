CHE TEMPO FARA' - Foehn e calo termico nel weekend delle Palme

Oggi venerdì 22 e domani sabato 23 marzo. Cielo sereno o poco nuvoloso, copertura un po' più estesa domani mattina. Temperature massime comprese tra 18 e 23°C sulle pianure, con i valori più alti che si avranno domani, qualche grado in meno sulle coste. Minime domani mattina tra 8 e 12°C. Temperature in calo dalla tarda serata per l'ingresso di aria più fredda da nordovest.