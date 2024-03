Cuneo, al cinema Monviso il docu-film di Giulia Innocenzi e Paolo Ambrosi "Food for profit"

Martedì 26 marzo alle ore 21, al cinema Monviso, arriva anche a Cuneo “Food for profit”, il docu-film di Giulia Innocenzi e Paolo D’Ambrosi di cui si sta tanto parlando in tv e sui social.

Il film, che sta riscuotendo un enorme successo, è uscito al termine di cinque anni di inchieste condotte dalla nota giornalista di Report e dai suoi collaboratori, nel Parlamento Europeo e in giro per l’Europa, negli allevamenti di Spagna, Italia, Germania e Polonia.

Un viaggio intrapreso per rispondere a questa domanda: perché il Parlamento europeo sceglie di destinare circa il 25% del budget comunitario al settore zootecnico, che è il maggior responsabile del cambiamento climatico?

In anni di lavoro è emerso, e viene qui svelato per la prima volta, il filo che collega l’industria della carne, le lobby zootecniche e il potere politico, e che ha portato ad un sistema insostenibile, dal punto di vista ambientale ed etico. Vengono mostrate le condizioni degli animali negli allevamenti, ben lontane dalle immagini che ci mostra la pubblicità: animali rinchiusi in spazi strettissimi, che trascorrono la loro breve vita dentro una gabbia o un capannone, da cui usciranno solo per andare al macello; mutilazioni dolorosissime eppure permesse dalla legge, come il taglio del becco per le galline e delle corna per i bovini; maltrattamenti sistematici da parte degli operatori.

La LAV ha contribuito alla produzione del docu-film coordinando le attività di inchiesta all’interno degli allevamenti e ha creato, con altre associazioni animaliste d’Europa, il sito https://www.eurogroupforanimals.org/it/vota-gli-animali , con 10 punti programmatici, presentati ai candidati delle prossime elezioni europee, per una maggior tutela degli animali in Europa; sul sito si potrà vedere quali candidati li hanno sottoscritti e si sono impegnati a portarli avanti.

Gli organizzatori ringraziano l’Amministrazione Comunale per aver organizzato questo importante evento, che è una grande opportunità di informazione e consapevolezza.