A Savigliano tutto pronto per la 25esima edizione di "Quintessenza"

Domenica 19 maggio Savigliano diventa il grande palcoscenico della XXV edizione di “Quintessenza”, manifestazione organizzata dalla Fondazione Ente Manifestazioni in collaborazione con la Città di Savigliano che per una giornata intera riempie la città dei profumi e dei colori delle piante, dei fiori, delle spezie e delle erbe aromatiche. Dalla mattina alla sera l’intero centro cittadino (piazze Santa Rosa, Molineri, Cesare Battisti e Turletti, oltre a Corso Roma e alle vie Torino e Sant’ Andrea) si trasformano in un selezionato mercato suddiviso in aree tematiche dove oltre 150 espositori del settore mettono in mostra i prodotti di matrice naturale e biologica, creme di bellezza, tisane purificanti, prodotti erboristici, piante aromatiche e officinali, miele e derivati, monili artigianali di design. Ma sono tantissime anche le iniziativa collaterali.Ecco il programma:

Piazza Santa Rosa si trasforma in “Piazza delle Erbe”, un mercato dove trovare e conoscere erbe aromatiche e officinali, spezie, essenze e prodotti naturali per la cura del corpo e della persona. Gli espositori accompagnano il pubblico alla scoperta di profumi e remote conoscenze di benefici e utilizzi di prodotti erboristici classici, sciroppi essenziali, liquori artigianali e grappe a base di erbe o di liquirizia biologica. Un viaggio che tocca anche terre lontane con incensi naturali, prodotti ayurvedici e cosmetici ecosostenibili, tutti rigorosamente naturali per il benessere della persona. Tra le novità di quest’anno è da segnalare la collaborazione avviata da Quint’Essenza con “Aromatica, profumi e sapori della Riviera Ligure”, la grande rassegna che Diano Marina dedica al basilico, alle erbe aromatiche, alle eccellenze dell’agroalimentare e dell’enogastronomia.

Gli organizzatori dell’evento dianese, svoltosi nel primo week end di maggio, saranno rappresentati a Savigliano da uno stand ligure dedicato al pesto.

Piazza Molineri ospita “l’Isola del verde e dei profumi”, un angolo dedicato agli appassionati di fiori e giardinaggio in genere.

Piazza Cesare Battisti diventa il “Giardino a cielo aperto”, con fiori primaverili, gerani, surfinie, aromatiche, perenni fiorite, servizi per il verde arboreo ornamentale, piante da ornamento e da giardino.

Via Torino, Corso Roma, Via Sant’ Andrea e Piazza Turletti diventano le “Vie degli Hobbisti”, dando ampio spazio ad ogni sorta di manufatti artigianali.

Piazza Cavour accoglie sia lo spazio di Confagricoltura dedicato agli associati di “Cascine Piemontesi”, che propongono prodotti a km zero, stagionali e di alta qualità, sia il mercato “Campagna Amica” di Coldiretti, con prodotti freschi e trasformati sani, genuini e 100% italiani.

“Il settore delle erbe officinali e aromatiche rappresenta per il nostro territorio un’eccellenza ormai consolidata, capace di coinvolgere negli anni numerosi operatori e diventando un punto di riferimento importante a livello regionale e non solo – dichiara Enrico Allasia, presidente di Confagricoltura Cuneo -. Partecipiamo quindi con piacere a questa nuova edizione di Quintessenza, evento che esalta tutte le virtù e i profumi di questi prodotti e fa da vetrina anche al prezioso lavoro di chi ogni giorno si impegna per coltivare e valorizzare queste produzioni. Saremo presenti a Savigliano con aziende del consorzio Cascine Piemontesi, nato proprio per promuovere sotto una veste comune le eccellenze agricole e agroalimentari del nostro territorio anche attraverso la partecipazione ad eventi come questo che sostengono la filiera agricola e la biodiversità”.

“A QuintEssenza, con il grande mercato di Campagna Amica e i laboratori didattici per i più piccoli – dichiara Enrico Vassallo, Presidente Coldiretti di Zona Savigliano -, portiamo in piazza Cavour uno spaccato importante di vero Made in Italy per raccontare ai visitatori tutto il buono che la terra ci offre e la grande biodiversità contadina di cui i nostri produttori sono ambasciatori e custodi. I visitatori potranno firmare la petizione Coldiretti #nofakeinitaly con cui chiediamo una legge europea di iniziativa popolare che renda obbligatorio indicare l’origine in etichetta su tutti i prodotti alimentari in commercio nell’Unione europea. È ora di dire basta ai cibi stranieri trattati con sostanze o metodi vietati in Europa e poi camuffati come italiani, serve trasparenza a difesa del reddito degli agricoltori e della salute dei cittadini”.

Il Chiostro dell’Università nell’ex convento di Santa Monica (Via Garibaldi, 6) continua a restare un punto centrale della manifestazione ospitando un ricco programma di attività gratuite per bambini e adulti per partecipare alle quali è consigliabile prenotarsi per evitare che i posti disponibili si esauriscano.

Dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 per gli adulti è in programma il laboratorio “Packaging ecosostenibile” per imparare a realizzare confezioni ecosostenibili con materiali di recupero, materiali naturali che danno un’impronta innovativa, riducendo gli sprechi, valorizzando la bellezza dei materiali esistenti e utilizzando le mani per rendere la confezione unica e con un cuore ecologico.

Allo stesso orario per i bambini Il Giardino delle Essenze propone “Stampa botanica”, laboratorio di avvicinamento alla tecnica della stampa di monotipia botanica. Osservando e identificando il nome e alcune caratteristiche delle foglie di piante aromatiche utilizzate come matrici, vengono realizzate delle stampe con l’uso della macchina della pasta al posto del torchio calcografico e le foglie di piante aromatiche del Giardino delle Essenze. Per completare l’esperienza, i partecipanti sono invitati a riconoscere i profumi botanici attraverso la percezione alla cieca di oli essenziali, li assoceranno alle loro sensazioni provando a riconoscerli grazie anche a stimoli visivi.

Sempre nella stessa duplice fascia oraria, CàRezza organizza “Il profumo dei mandala”, laboratorio rivolto a bambini e genitori per realizzare mandala con elementi naturali profumati (erbe aromatiche, fiori, spezie) con la possibilità di portare a casa la propria creazione mandala su pongo profumato alle spezie da praticare in loco.

Dalle 10.30 alle 11.15 e dalle,12 alle 12.45, ancora Il Giardino delle Essenze propone “Bombe di semi per un pianeta più verde”, laboratorio sensoriale e scientifico per sensibilizzare sull’importanza e sulla bellezza dei semi e per osservare la loro diversità e le loro trasformazioni. I partecipanti hanno l’opportunità di imparare a costruire le “bombe di semi”, piccole palle d’argilla, humus e semi di piante aromatiche che attirano le api.

Alle 10.30 e alle 16 CàRezza offre “Il the della famiglia”, uno spazio per condividere l’essere genitori e presentare il suo progetto.

Alle 11 con Aulina mini workshop dimostrativo “Il sapone naturale”, per scoprire insieme tanti segreti e curiosità sul sapone e sulla sua preparazione con oli vegetali ed ingredienti del territorio. Al termine dell’esperienza i partecipanti ricevono in dono un sapone profumato ed idratante.

Infine, come consuetudine, il giorno dopo QuintEssenza, ovvero lunedì 20 maggio, dalle opre 9.30 alle 12.30, il Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco del Corso di Laurea in Tecniche Erboristiche dell’Università di Torino, all’interno del ciclo di incontri “L’intelligenza delle piante e la multidisciplinarità delle scienze erboristiche”, organizza la tavola rotonda “Laureate e laureati in Tecniche Erboristiche nel mondo del lavoro, quali opportunità?”, per partecipare al quale è necessario prenotarsi (fino ad esaurimento posti) scrivendo una mail a segreteria.tecniche-erboristiche@unito.it.

Via Garibaldi ospita il progetto “Rici-Giochi”, nato dall’esigenza di tornare alla semplicità ed al riuso, dal bisogno di riappropriarsi delle piazze come luogo di svago e ritrovo, con il fine ultimo di permettere a grandi e piccini di poter trovare sotto casa il proprio luogo famigliare, dove poter trascorrere pomeriggi in allegria e sicurezza. Rici-Giochi consiste nell’installazione di una ventina di giochi in legno giganti, tutti realizzati solo materiali di recupero, al fine di far giocare le persone liberamente. Non ci sono limiti di età, in quanto i giochi sono adatti sia ad un pubblico bambino che ad un pubblico adulto, per questo motivo, oltre al puro divertimento del gioco in sé, il progetto si propone anche di coinvolgere le famiglie e creare quindi un’interazione tra genitori, bambini, coppie, anziani etc. Questa formula già sperimentata in molte occasioni, ha sempre creato momenti di allegria, stimolazione delle proprie abilità, senza mai creare competizioni fra i partecipanti.

Il Chiostro di San Pietro (Piazza Antonio Molineri, 8) fa da palcoscenico ad un doppio laboratorio gratuito per bambini, dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Il “Trucca Bimbi Flower” di Francesca propone trucchi a tema floreale ma anche a scelta libera. Il “Laboratorio a tema floreale” di Ciccia Pasticcia, consigliato per bambini di età compresa tra i 3 e 10 anni ma comunque aperto a tutti coloro che lo desiderano, oltre ad essere strettamente connesso al tema della manifestazione, partendo dal presupposto che la pittura è una delle attività più amate dai bambini, permette ai partecipanti di tornare a casa ciascuno con il piccolo quadro realizzato nel corso dell’attività.

A Palazzo Muratori-Cravetta (Via Jerusalem, 4) è visitabile gratuitamente dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.30 la mostra a cura di Massimo Ricci “L’essenza del colore”. La personale dell’artista astigiano, organizzata da Città di Savigliano e Civitas (Consulta per la valorizzazione dei beni artistici e culturali di Savigliano), resta aperta gratuitamente al pubblico a partire dall’ 11 maggio fino a domenica 2 giugno, il sabato dalle 15 alle 18.30, la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.30. Nelle sale secentesche di Palazzo Muratori-Cravetta sono esposti circa 70 acrilici su tavola, alcuni dei quali liberamente ispirati a “QuintEssenza”. La visita comincia già in Via Tapparelli, allestita con le grafiche di alcune opere in mostra al fine di accompagnare il visitatore all’interno dello spazio espositivo, dove le opere sono suddivise in alcuni gruppi tematici distribuiti nelle sale del palazzo secentesco. A parte le opere legate esplicitamente a “QuintEssenza”, i due grandi temi in cui sono raggruppate le pitture sono il “paesaggio” (che al suo interno comprende i sottotemi delle essenze, delle fioriture e dei vigneti) e la “figura femminile” (a sua volta distinta tra la sua raffigurazione in spazi all’aperto o in interni).

Rituale Yoga e Mu Gi Savigliano organizzano “Yoga al Museo Civico” (Via San Francesco 17/19) con proposte gratuite rivolte a grandi e piccini per partecipare alle quali è consigliabile prenotarsi. Dalle 10 alle 10.45 e dalle 15 alle 15.45 si può provare lo Hatha Yoga, pratica di yoga tradizionale che aiuta a raggiungere un equilibrio psicofisico basata su quattro componenti: posizioni (asana), respirazione (pranayama), meditazione (dhyana) e rilassamento. Dalle 11 alle 11.45 tocca al Vinyasa Yoga, uno stile di yoga dinamico e fluido che si pratica connettendo una posizione all’altra in modo armonioso e si concentra sulla connessione tra il movimento del corpo e il respiro. Dalle 16 alle 16.45 scatta l’ora dello Yoga Nidra, una forma di meditazione guidata che induce il corpo in uno stato di riposo, rilassamento profondo e consapevolezza interiore, anche conosciuta come “sonno yogico”, mentre la mente rimane vigile e attenta. Lo Yoga Bimbi ha una doppia proposta dalle 17 alle 17.30 (6-10 anni) e dalle 17.30 alle 18 (3-6 anni), offrendo una pratica che combina movimenti fisici, respirazione e meditazione in modo divertente, adatto all’età dei bambini e aiutando a migliorare la flessibilità, la concentrazione e a gestire lo stress attraverso giochi, storie e pose di yoga adatte ai più piccoli.

Alle 11 e alle 15.30 l’Ufficio Turistico di Savigliano propone “Scopri Savigliano”, un percorso di visite in città alla scoperta dei luoghi più significativi e di alcune curiosità su Savigliano e sulla sua storia. Per partecipare è richiesta la prenotazione scrivendo a iat.savigliano@coopculture.it.

Parallelamente gli studenti dell’indirizzo turistico dell’I.I.S. Aimone Cravetta sono le guide turistiche di “Andare per giardini”, nuova iniziativa che porta alla scoperta dei tre giardini (quello di Palazzo Muratori-Cravetta, quello del Convento di Santa Monica e quello del Convento di San Pietro) visitati dai Duchi di Savoia Carlo Emanuele II e Maria Giovanna Battista di Savoia Nemours nel 1668 durante il loro viaggio da Torino verso le Terme di Valdieri, quando si fermarono per una notte a Savigliano dove vennero accolti e alloggiati a Palazzo Taffini. Accolti dalle giovani guide, i visitatori sono accompagnati alla scoperta di curiosità, storia e caratteristiche dei tre giardini.