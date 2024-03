Sci di fondo: Forneris, Rigaudo, Romano e Ghio d'argento nelle staffette dei campionati italiani

A Pragelato, in Piemonte, si stanno svolgendo i Campionati Italiani Assoluti di Sci di fondo.

Nella giornata dedicata alle staffette: tra i giovani al maschile prevale la squadra delle Alpi Centrali A composta da Davide Negroni, Gabriele Matli, Aksel Artusi e Teo Galli, al femminile vince l'Alto Adige A (Marit Folie, Marta Bellotti, Marie Schwitzer). Non stupisce il titolo assegnato alle Alpi Centrali al maschile (4x7,5km TC/TC/TL/TL). Dopo l'argento del 2023, era la squadra favorita, e infatti conquistano il tricolore con un corposo distacco sulle Alpi Occidentali (Edoardo Forneris, Gabriele Rigaudo, Alessio Romano, Davide Ghio), per uno scambio di posizioni rispetto al 2023.

La giornata trionfale delle Alpi Centrali sta anche nella terza posizione della squadra B (Niccolò Giovanni Bianchi, Daniel Pedranzini, Federico Majori, Federico Pozzi). Quarto posto per il Trentino B, quinta posizione per i valdostani del Comitato ASIVA. A seguire il Veneto, il Trentino A e l'Alto Adige, le Alpi Centrali C e il Trentino C.La gara al femminile (3x5km) vede una prima frazione a classico e le altre due a skating. Nell'ultima, Schwitzer è brava a recuperare terreno contro Caterina Milani (Veneto) e a regalare il successo dopo la medaglia di bronzo del 2023. Si invertono i ruoli, in questo senso, con la Valle d'Aosta: il Comitato Asiva - l'anno scorso primo - chiude infatti al terzo posto con le prestazioni di Claire Frutaz, Vittoria Cena e Virginia Cena. Seconda posizione per le venete, che oltre a Milani schierano Iris de Martin Pinter e Vanessa Cagnati. Al 6° posto si classificano Aurora Giraudo, Beatrice Laurent, Irene Negrin con AOC A.

La staffetta mista dei Campionati Italiani Assoluti vede il dominio delle Fiamme Oro, che piazzano la doppietta, con la squadra B (Simone Daprà, Anna Comarella, Giovanni Ticcò) davanti alla A (Dietmar Nöckler, Nadine Laurent, Federico Pellegrino). È infatti Ticcò il primo a tagliare il traguardo in una Sprint che vede Pellegrino al secondo posto e arrivato praticamente sulle gambe dopo una stagione di Coppa del Mondo massacrante. Terza posizione per l'Esercito A (Paolo Ventura, Martina Bellini, Giuseppe Montello) davanti ai Carabinieri A (Ivan Mariani, Martina Di Centa, Lorenzo Romano): ci si aspettava forse di più dalle Fiamme Gialle, che non sono andate oltre il quinto e sesto posto. La gara, una 3x7,5 km TC-TC-TL in cui le ragazze occupano la seconda frazione, si svolge su una pista tecnica, che mette a durissima prova tutti, in condizioni splendide malgrado il clima molto caldo. Si fa selezione vera nell'ultima parte della competizione, con Ticcò che aumenta il ritmo fino a regolare Pellegrino; più staccati Giuseppe Montello e Lorenzo Romano, mentre Elia Barp e Luca Del Fabbro (Fiamme Gialle) avevano già abbandonato da tempo i propositi di partecipare alla Sprint. In top-10 anche la terza squadra delle Fiamme Oro (MattiaA rmellini, Sara Hutter, Martino Carollo).