Chiusa di Pesio: la Regione destina 1,5 milioni di euro per il Mountain Center

La Regione Piemonte ha assegnato 1,5 milioni di euro al Comune di Chiusa di Pesio, attraverso i fondi governativi del Cipess per il “Programma operativo complementare”, per realizzare il Mountain Center, un progetto innovativo destinato a diventare il nuovo fulcro degli sport di montagna. La formalizzazione dell'avvio del progetto è avvenuta oggi pomeriggio al Grattacielo Piemonte, con la presenza del sindaco Claudio Baudino, della vice Margherita Ferrero e degli assessori Luca Macario e Simone Giorgetti, accolti in Regione.

Il Mountain Center si inserisce come una risposta concreta alla crescente domanda di praticare attività sportiva anche in vacanza (+11,5% di turismo attivo dal 2019 al 2022), offrendo uno spazio versatile e inclusivo per accogliere e valorizzare ogni forma di attività presente in Valle Pesio, dall'arrampicata allo sci di fondo, passando per il biathlon, il calcio, la pallavolo, l’atletica e la mountain bike. La struttura sarà ubicata nell'area sportiva delle casermette, offrendo servizi come palestra, sala incontri, bar, punto di ricarica per e-bike e sportello informativo, rendendola un punto di riferimento non solo per la comunità locale, ma anche per i visitatori.

Il progetto si integra perfettamente nel "Piano d'azione globale sull'attività fisica per gli anni 2018-2030" dell'OMS, contribuendo alla promozione della crescita evolutiva, dell'inclusione e dell'aggregazione sociale.

Il Mountain Center rappresenta un progetto unico in Piemonte, utile a rafforzare la capacità attrattiva della Provincia di Cuneo e a promuovere lo sviluppo economico e il benessere della Valle Pesio.

Il sindaco Claudio Baudino: "Ringrazio la Regione per l'attenzione e il sostegno dimostrato: l'investimento storico di 1,5 milioni di euro avrà un impatto significativo sulla nostra comunità e premia un intenso lavoro di squadra, caratterizzato da una pianificazione strategica mirata allo sviluppo e al rilancio della Valle Pesio. Inoltre, desidero ringraziare la Fondazione CRC che, nella figura dell’allora presidente Genta, ha creduto fin dall'inizio nell'importanza dell’opera e ha fornito il sostegno necessario per avviare la progettazione preliminare nel 2021”.

Luca Macario, assessore ai lavori pubblici, aggiunge: "Il finanziamento conferma la validità e la rilevanza del progetto, dimostrando che il Mountain Center è un'idea vincente, supportata fin da subito dalla F.A.S.I e in particolare dal segretario generale Andrea Bronsino e dal presidente Davide Battistella, che ringrazio. La struttura, unica nel panorama piemontese, valorizzerà l'attuale area sportiva e diventerà un punto di riferimento. Inoltre, sarà in grado di attrarre eventi sportivi e gare, considerando l'enorme interesse per attività come l'arrampicata, disciplina Olimpica in significativo aumento negli ultimi anni con 85 mila tesserati nel 2023 (+65% dal 2018) e 900 mila praticanti. Grazie a questo sostegno, siamo pronti a trasformare una visione in realtà, contribuendo al progresso e al benessere del nostro territorio”.