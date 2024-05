A Ceva il futuro viaggia spedito con la banda ultra larga

Ceva guarda al futuro e corre veloce con la banda ultra larga, attenendosi così alla disposizione del Governo che ha ritenuto necessario accelerare la creazione di un’infrastruttura digitale nazionale che assicuri al nostro Paese di raggiungere l’obiettivo europeo di una società digitale pienamente inclusiva.

“La città di Ceva ha subito voluto adeguarsi - spiega il vicesindaco Lorenzo Alliani - recependo l’importanza di questo servizio per cittadini, imprese ed enti”.

Tra l’altro il percorso delineato dalla Commissione europea ha visto un innalzamento dell’asticella degli obiettivi di copertura della popolazione nazionale con le nuove tecnologie di telecomunicazione. Con difficoltà non sempre facili da superare per una città come Ceva.

“Infatti - prosegue il vicesindaco Alliani - l’Amministrazione comunale e l’Ufficio tecnico sono stati attenti sin dalla prima ora affinché le autorizzazioni e le criticità, che tra l’altro si sono prospettate molto numerose, venissero risolte in tempo reale. E questo perché si è compresa l’importanza della Banda Ultra Larga per aziende, studenti e tutti i residenti. Le imprese - sottolinea Alliani - ne hanno assoluto bisogno per rimanere sul mercato, l’emergenza Covid ha insegnato come sia indispensabile per gli studenti e i giovani poter usufruire di infrastrutture digitali veloci, sicure e stabili per non rimanere penalizzati e ognuno di noi ha il diritto come cittadino di poter sfruttare mezzi che lo possano rendere al pari di abitanti in Città metropolitane”.

Attuare il progetto non è stato facile, “una vera sfida - precisa il vicesindaco -, e per vincerla è stata necessaria la collaborazione e la cooperazione di tutti gli attori coinvolti: Governo, Regione Piemonte in primis, la Provincia, le ditte appaltatrici ed i tecnici Openfiber”.

Ingente l’investimento sulla banda ultra larga, ritenuto però indispensabile per guardare al futuro. “L’Amministrazione comunale - ricorda il vicesindaco Alliani - ha partecipato a tutti i convegni, incontri, sopralluoghi operativi, per agevolare l’installazione sul territorio cebano di circa 12 km di cavi ed un investimento statale di oltre 1 milione di euro. Siamo arrivati ormai al rush finale con la posa nel Centro storico, dopo che la copertura è stata assicurata nel resto del territorio di Ceva”.

Con i lavori per la nuova pavimentazione stradale nel centro cittadino verranno stesi i cavi della Banda ultra Larga - lavori eseguiti da Openfiber - e sostituite le tubature dell’acqua, con un intervento di Acda.

“A fine lavori Ceva - conclude il vicesindaco Lorenzo Alliani - sarà dotata di una indispensabile infrastruttura che ci collegherà in modo estremamente più veloce, più sicuro e con un numero di dati, impensabile sino a ieri, con il resto del Mondo. L’importanza della BUL è al pari della costruzione di una autostrada per la viabilità stradale, per permetterci un ulteriore salto di qualità e di progresso”.