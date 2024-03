Giornate FAI di Primavera, a Verduno quasi 400 visitatori da tutta la provincia

Domenica alle 18, con un buon bicchiere di Verduno- Pelaverga nelle antiche cantine del Palazzo Comunale, si è conclusa, a Verduno, la due giorni del FAI di primavera.



Circa 400 persone hanno visitato il castello Sabaudo della scuola di Juvarra, che conserva intatta la camera di Carlo Alberto di Savoia, la Chiesa settecentesca di San Michele Arcangelo, il Belvedere ove, un tempo, sorgeva l'antico castello medioevale di guardia alla valle, l'antico Ricetto, il Santuario con la casa natale del Beato Sebastiano Valfre' e il Palazzo Comunale con le antiche cantine ristrutturate e inaugurate a novembre, la sala consiliare (ex teatro) con l'affresco del Savio, la sala di rappresentanza con l'antica libreria contenente la raccolta di leggi sin dal 1850 e il nuovo corridoio con le opere di Tremlett, Berruti e Spaeti che affaccia sul faggio pendulo di oltre 200 anni al centro della Corte Nuto Revelli.



Molto contenta dell'iniziativa Marta Giovannini, sindaco di Verduno: "Ringrazio il FAI - che già aveva appoggiato, con altri Enti e Fondazioni, il recupero delle cantine del Palazzo Comunale - per queste magnifiche giornate in cui tutti i monumenti di Verduno sono stati aperti al pubblico anche grazie alle bravissime ragazze del Liceo Classico e del Liceo Artistico che hanno presidiato, illustrato e spiegato ai tanti visitatori i luoghi storici del paese.

E' stato molto bello vedere così tanti turisti che giravano, a piedi o in bici, per le nostre strade apprezzando i nostri luoghi di interesse culturale e artistico e paesaggistico".