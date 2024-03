Elezioni regionali, il PD presenta le sue cinque candidature per la circoscrizione di Cuneo

L’assemblea provinciale di domenica sera ha ufficializzato le proposte del Partito Democratico per la circoscrizione della provincia di Cuneo, frutto di una scelta che ha voluto tener conto delle specificità territoriali della nostra terra e che saranno ratificate dalla direzione regionale di mercoledì prossimo.



In rigoroso ordine alfabetico, il quintetto proposto è composto da:

Daniela Blengio , braidese, insegnante di inglese in pensione, già consigliere d’amministrazione di Novacoop;

, braidese, insegnante di inglese in pensione, già consigliere d’amministrazione di Novacoop; Ivana Borsotto , fossanese, dirigente del terzo settore, già presidente del Consorzio Socio-Assistenziale Monviso Solidale;

, fossanese, dirigente del terzo settore, già presidente del Consorzio Socio-Assistenziale Monviso Solidale; Mauro Calderoni , sindaco di Saluzzo per due mandati, presidente dell’Ente Gestione ATO4 per il servizio idrico integrato e segretario provinciale del PD;

, sindaco di Saluzzo per due mandati, presidente dell’Ente Gestione ATO4 per il servizio idrico integrato e segretario provinciale del PD; Franca Giordano , già assessore per due mandati a Cuneo e provveditore agli studi della nostra provincia;

, già assessore per due mandati a Cuneo e provveditore agli studi della nostra provincia; Maurizio Marello, già sindaco di Alba per due mandati e attualmente consigliere regionale.



“Siamo molto soddisfatti della lista che siamo riusciti a comporre per queste elezioni regionali. Abbiamo cercato di mettere insieme in modo equilibrato le aree della nostra provincia e le sensibilità culturali, con persone ben radicate nei loro territori. Adesso ci aspettano due mesi ‘di fuoco’ per aiutare al meglio la nostra candidata presidente Gianna Pentenero. Concretizzeremo il lavoro di cinque anni in cui abbiamo cercato di smontare la narrativa trionfante di Alberto Cirio. La confusa gestione della pandemia, lo stucchevole teatrino di promesse sugli ospedali di Cuneo e Savigliano, la riduzione del trasporto pubblico locale sono solo alcune delle cose di cui chiediamo conto alla giunta uscente, rispondendo con le nostre proposte” dichiarano dalla segretaria provinciale.