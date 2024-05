Elezioni, ecco i componenti della lista "Coesione per Briaglia" a sostengo di Consuelo Vitali

Sarà corsa a due nel Comune di Briaglia alle amministrative del prossimo giugno.

Per il ruolo di primo cittadino ha infatti ufficializzato la candidatura anche Consuelo Vitali, 48 anni, dipendente, che ha già maturato esperienza amministrativa in qualità di assessore.

"Ci presentiamo con entusiasmo e umiltà - spiega - con l'intento condiviso di portare il nostro contributo per il bene del Paese, creando opportunità di crescita, sviluppo e coesione.

Il gruppo è composto per la maggior parte di persone nuove, nate a Briaglia o che hanno scelto il Paese per vivere con le loro famiglie e mantenere le loro attività sul territorio.

E' un gruppo compatto ed eterogeneo con competenze in diversi settori e tutti uniti con la volontà del fare."

Ecco i componenti di "Coesione per Briaglia" a sostegno di Consuelo Vitali:

Andrea Dompè, classe 1982, libero professionista;

Daniele Robaldo, classe 1981, libero professionista;

Enrica Chiapello, classe 1982, imprenditrice agricola;

Evasio Cuniberti, classe 1956, pensionato;

Lorenzo Barucco, classe 1997, studente;

Alice Borsarelli, classe 1993, promotrice turistica;

Ilario Gai, classe 1992, operatore socio sanitario;

Noah Fontanone, classe 2000, imprenditrice agricola;

Aldo Ascheri, classe 1941, imprenditore-pensionato.