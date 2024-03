Transizione energetica e digitalizzazione: dalla Camera di Commercio un milione di euro in favore delle aziende

Prosegue l’impegno della Camera di commercio di Cuneo a sostegno delle imprese, per supportarle nella sfida tra i temi di sostenibilità, digitalizzazione e inclusione sociale, consapevole dell’impatto che interventi e iniziative poste in essere in questi ambiti possono avere sulla crescita della nostra economia, del mondo del lavoro e sui comportamenti delle imprese.

A queste tematiche la Giunta della Camera di commercio di Cuneo ha dedicato due bandi, al via nei prossimi giorni, con un finanziamento complessivo di oltre 1 milione di euro: il bando ESG, con una dotazione di € 550 mila euro, e il bando innovazione, con 500mila euro.



"Con questo significativo stanziamento intendiamo stimolare il sistema imprenditoriale ad investire per vincere la sfida della doppia transizione - afferma il Presidente Mauro Gola - Nel 2022 abbiamo inaugurato il primo Laboratorio ESG in Piemonte e intendiamo proseguire su quella strada per aiutare le imprese a mettere in campo soluzioni sempre più sostenibili e digitali per riequilibrare l'ecosistema naturale, rafforzare la competitività e migliorare il potenziale di innovazione imprenditoriale".



Il bando dedicato allo sviluppo dei criteri ESG (Environmental, Social e Governance) e alla transizione energetica è orientato a stimolare il percorso delle imprese cuneesi verso la sostenibilità. Con un plafond di 550.000 euro il bando prevede la possibilità di finanziare le consulenze riferite a un ampio spettro di progettualità che spaziano dall’analisi delle forniture di energia agli studi di fattibilità per progetti di riqualificazione energetica e di realizzazione di una Comunità Energetica Rinnovabile (CER). È prevista la possibilità di formare e qualificare le risorse interne per il ruolo di Energy Manager con corsi di almeno 40 ore e rispetto al primo bando dedicato al tema dell’ESG è stata introdotta la possibilità di finanziare i costi destinati all’acquisto di tecnologie digitali e 4.0 (cloud, IoT, Intelligenza artificiale, ecc.) per favorire la transizione energetica.



Il contributo massimo per impresa, pari al 50% delle spese ammissibili, è pari a 7.500 euro salvo le premialità previste per rating di legalità e ubicazione nelle terre alte. L’investimento minimo richiesto è di 3.000 euro. Le domande dovranno essere presentate a partire dalle ore 9 del giorno 8 aprile fino alle ore 18 dell’8 agosto, salvo chiusura anticipata per esaurimento risorse.



Il “bando innovazione anno 2024” è volto a stimolare la diffusione della cultura digitale delle imprese della provincia di Cuneo attraverso il supporto a iniziative di innovazione e al sostegno di strategie di marketing digitale evoluto. Con uno stanziamento complessivo pari a 500.000 euro, prevede la possibilità di finanziare spese di consulenza e formazione riferite a differenti ambiti che spaziano da tecnologie 4.0 e 5.0, agricoltura 4.0, IOT e data analysis, digital marketing evoluto.



Le spese di acquisto di attrezzature, invece, sono ammissibili solo per agricoltura 4.0, agricoltura di precisione e stazioni agrometeorologiche e DSS. Il contributo massimo per impresa, pari al 50% delle spese ammissibili, è pari a 5.000,00 euro salvo le premialità previste per rating di legalità e ubicazione nelle terre alte. L’investimento minimo richiesto è di 3.000 euro.



Visto il successo dello scorso anno, è stato confermato il percorso di coaching realizzato con i digital promoter camerali, che le imprese interessate a presentare domanda sulla linea “Digitale sotto casa - marketing evoluto” dovranno attivare preventivamente per ricevere l’analisi dei fabbisogni digitali della propria realtà.



La novità di quest’anno è una linea di spesa ammissibile dedicata all’Internet of thing e data analysis. Anche in questo caso, la presentazione della domanda è subordinata all’attività di tutoraggio gratuito che sarà realizzato in collaborazione con esperti individuati da Dintec, agenzia in house del sistema camerale nonché consorzio per l’innovazione tecnologica.



Le richieste di partecipazione al bando dovranno essere presentate a partire dalle ore 9 del 6 maggio fino al 6 settembre, salvo chiusura anticipata per esaurimento risorse e previa partecipazione al percorso di coaching per le linee indicate mediante l’invio dell’apposito modulo di adesione disponibile sul sito camerale, nella pagina dedicata.

L’Ente camerale è consapevole di come sia fondamentale capire l’impatto sul territorio delle proprie politiche e proprio per questo il bando ESG, già dalla scorsa annualità, è stato inserito in via sperimentale nella valutazione d’impatto che sarà realizzata dal Politecnico di Torino, Dipartimento di Ingegneria Gestionale sia per misurarne le ricadute economico sociali sulle imprese sia per acquisire elementi utili a migliorare la qualità e l’efficacia della programmazione degli interventi attuali e futuri a sostegno dell’economia del territorio.



La presentazione dei bandi si terrà mercoledì 3 aprile alle ore 10.00 in modalità webinar. Oltre ai bandi camerali, saranno presentate le future agevolazioni regionali ed europee previste per le imprese.