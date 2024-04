Alba, vandalizzato manifesto elettorale Alberto Gatto in corso Piave

Nella notte tra venerdì 26 aprile e sabato 27 è stato vandalizzato il manifesto del candidato Sindaco Alberto Gatto in via Fenoglio.

“Ci siamo svegliati con questa brutta sorpresa. Abbiamo fatto denuncia e condanniamo fermamente chi vandalizza la nostra città.”

Dichiara Gatto



“Di una cosa però siamo certi - continua - non ci fermeremo. Siamo sulla strada giusta. Forse qualcuno pensa di danneggiarci, ma questi gesti servono solo a darci maggiore energia."



Conclude Gatto: “Sono episodi gravi, che non rispettano l’idea che abbiamo di campagna elettorale e quindi li condanniamo con fermezza. Indipendentemente da quale sia la parte politica che li subisce.



Continuiamo a lavorare senza sosta per portare il giusto cambiamento. Per Alba in tutto, per tutto”