Sede fossanese di Fratelli d'Italia vandalizzata, solidarietà anche da Italia Viva Provincia di Cuneo

Italia Viva Provincia di Cuneo esprime la sua più decisa condanna nei confronti dell'atto vandalico perpetrato contro il circolo fossanese di Fratelli d'Italia ed esprime la sua vicinanza ai membri del circolo.

L'episodio in questione non solo danneggia materialmente un luogo di incontro politico, ma mina profondamente i valori democratici su cui si fonda la società. L'idea che si possa imporre la propria visione politica attraverso gesti d'intimidazione è del tutto inaccettabile in un contesto democratico.

Italia Viva Provincia di Cuneo ribadisce il suo impegno per il rispetto delle divergenze di opinione e per il confronto civile e costruttivo tra le diverse forze politiche. 'Condanniamo senza riserve ogni forma di violenza e di sopruso. Solo attraverso il rispetto reciproco e il dialogo possiamo costruire una società più inclusiva e democratica, in cui le divergenze di opinione siano affrontate con le parole e non con le azioni violente.' Dichiara il presidente provinciale Francesco Hellmann.



Il Direttivo Provinciale di Italia Viva