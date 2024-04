Icardi: “L’ospedale di Ceva è sempre stato una priorità e lo abbiamo dimostrato con i fatti”

“L’ospedale di Ceva rappresenta un’eccellenza per il territorio e i fatti parlano chiaro: laboratori, nuove attrezzature e personale qualificato dimostrano in maniera concreta il ruolo primario di questa struttura”.

Con queste parole l’assessore alla Sanità della Regione Piemonte Luigi Icardi, ha voluto ribadire l’attenzione rivolta in questi ultimi anni al nosocomio cebano, punto di riferimento per l’intera vallata e anche per molti cittadini che arrivano dalla Liguria. E lo ha fatto durante una visita alla struttura ospedaliera, accompagnato dal sindaco Vincenzo Bezzone e dal vice sindaco Lorenzo Alliani. L’assessore Icardi ha voluto porgere personalmente le sue congratulazioni ed augurare buon lavoro al neo primario di Medicina Generale Adalberto Vivaldo.

“Con piacere - ha ribadito l’assessore Icardi - ho nuovamente visitato il reparto per la riabilitazione, fiore all’occhiello dell’ospedale di Ceva, così come quello per la dialisi. L’eccellenza della struttura è dimostrata dall’impennata importante delle prestazioni erogate: la chirurgia ambulatoriale, per esempio, è addirittura quadruplicata rispetto al 2019. Per potenziare ulteriormente il nosocomio - ha precisato l’assessore regionale - presto arriverà una nuova attrezzatura: la Moc, per stimare la densità ossea”.

Nella sua visita in città, Icardi si è recato anche presso il Centro di formazione professionale, una scuola che ha definito: “di eccellenza e di grande importanza per gli studenti che appena terminati gli studi trovano lavoro senza difficoltà”. Infine ha visitato una delle aziende più importanti del Cebano e non solo, il salumificio Gonella.

“Parlando di produzioni di eccellenza - spiega il sindaco di Ceva Vincenzo Bezzone - non poteva mancare una visita al nostro Polo Agroalimentare, negli ex stabilimenti Ilsa. Una struttura che questa amministrazione ha voluto e potenziato con determinazione, facendola diventare un punto di raccolta e di trasformazione delle nostre ottime produzioni locali, che altrimenti rischiavano di non poter finire sul mercato. Un Polo importantissimo per il nostro territorio che abbiamo intenzione di potenziare maggiormente attraverso progetti innovativi e concreti che sono già in fase di realizzazione”.