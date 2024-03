Nuova Casa della Comunità a Verzuolo: firmato il contratto per il trasferimento temporaneo [VIDEO]

L’Asl Cn1 trasferirà per circa un anno e mezzo le attività che attualmente si svolgono nella “Casa della Salute” di Verzuolo di piazza Willy Burgo nei locali adeguatamente predisposti nell’ala

Stamattina, mercoledì 27 marzo è stato firmato nella sala del Consiglio il contratto di comodato d’uso gratuito tra il Comune di Verzuolo e l’Asl Cn1 per i locali dell’ala Nord Ovest del Municipio.

L'Asl Cn1 trasferirà per circa un anno e mezzo le attività, attualmente ospitate nella "Casa della Salute", nei locali messi a disposizione dal Comune e ristrutturati con un investimento di 64mila euro a carico dell’amministrazione comunale.

Il progetto di fattibilità è stato approvato per i lavori di adeguamento dell’immobile della ‘Casa della salute’ che prevede un costo di interventi di circa 1 milione di euro più iva che con le spese tecniche arriva a oltre 1,5 milioni di euro.

Il trasferimento temporaneo permetterà all'Azienda sanitaria di avviare i lavori di ristrutturazione dell'edificio che ospita l’attuale Casa della Salute di piazza Willy Burgo, che diventerà la futura "Casa della Comunità".

I lavori, finanziati attraverso il Pnrr, inizieranno nel prossimo mese di settembre per concludersi a fine 2025.

Alla firma del contratto in rappresentanza del Comune era presente il sindaco di Verzuolo Giancarlo Panero, l’assessore Mattia Quaglia ed il segretario generale comunale Donatella Mazzotta (rogante e firmataria del contratto).

A rappresentare l’Asl Cn1 c’era il direttore generale Giuseppe Guerra, firmatario del contratto con Gabriele Ghigo, direttore del Dipartimento Territoriale.

Hanno preso parte all’incontro la Regione Piemonte con il presidente Alberto Cirio, l’assessore regionale alla Sanità Luigi Genesio Icardi e i consiglieri regionali Paolo Demarchi e Matteo Gagliasso. Presente anche Marco Gallo, sindaco di Busca e presidente dell'Assemblea dei sindaci dell’Asl Cn1.

"Con la firma di questo contratto, - afferma il sindaco Giancarlo Panero raggiungiamo il traguardo fondamentale di avvicinare la sanità ai cittadini non solo di Verzuolo, ma dell'intera Valle Varaita. Desidero esprimere la mia gratitudine a tutti coloro che si sono adoperati per la realizzazione di questo accordo, a partire dall'assessore regionale Icardi, che già nel 2020 presentò il progetto di evoluzione della Casa della Salute in Casa della Comunità".

Per l’assessore regionale alla Sanità Luigi Genesio Icardi: “La realizzazione dei lavori con il contributo economico del Comune è il segnale di una collaborazione effettiva ed efficace che a Verzuolo non è mai venuta meno, a partire dal riconoscimento da parte della Regione, nel 2020, della Casa della Salute, che ora viene trasformata in Casa della Comunità”.

La nuova Casa della Comunità occuperà una superficie di circa 800 metri quadrati, dove troveranno posto i diversi servizi previsti dal Decreto Ministeriale, (che dà attuazione alla riorganizzazione delle cure fuori dall'ospedale prevista dal PNRR), tra cui il punto unico di accoglienza, i medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, il consultorio e la specialistica di ambulatorio.

Il presidente della Regione Alberto Cirio ha commentato con soddisfazione: “La firma di questo contratto conferma alcune priorità del nostro mandato: la scuola, la salute e il coinvolgimento del territorio. Il progetto di Verzuolo per la ‘Casa della Comunità’ del valore di oltre 1,5 milioni di euro, rappresenta una risposta concreta ai bisogni della medicina territoriale. Ci permetterà quindi di migliorare la cura delle persone e di garantire a tutti il diritto alla salute. Come dimostra quanto sta avvenendo a Verzuolo, quando si collabora in maniera sinergica, i risultati non tardano ad arrivare".

"La firma odierna rappresenta il risultato di una proficua collaborazione tra l'Asl Cn1, il Comune di Verzuolo e la Regione Piemonte - ha commentato il dottor Giuseppe Guerra, direttore generale dell’Azienda sanitaria locale Cn1 - uniti nell’obiettivo comune di tutelare la salute della popolazione locale.

Esprimo la mia gratitudine al sindaco Giancarlo Panero e al segretario Comunale Donatella Mazzotta per il loro impegno, e alla Regione per il prezioso supporto fornito".