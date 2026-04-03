A Cuneo si inserisce il Medico di Medicina Generale Nataliia Ivanokh

Dal 15 aprile si inserisce su Cuneo quale Medico titolare di Medicina Generale la Dr.ssa Nataliia Ivanukh che presterà la propria attività (previo appuntamento al 0171605185 o al 378/4365990) presso il l’ambulatorio situato in Piazza Europa n° 20 con i seguenti orari: lunedì, martedì mercoledì dalle 9 alle 10,30 e giovedì e venerdì dalle 15 alle 16,30 (mail natalia.studiomedico@gmail.com).

La scelta del nuovo medico da parte degli assistiti può essere effettuata online attraverso il Fascicolo Sanitario Elettronico e con l’applicazione “Il mio medico”, presente sul portale “Salute Piemonte” accessibile con SPID, CIE o TS-CNS, oppure presso gli Sportelli dell’ASL CN1 muniti di tessera sanitaria o team plastificata (tessera europea assicurazione malattia) e di un documento di riconoscimento. Nel caso in cui il cambio medico sia riferito a persona diversa dal richiedente occorre presentarsi muniti di delega (il modulo è reperibile presso gli sportelli o sul sito dell’ASLCN1) con i documenti di riconoscimento sia del delegato che del delegante.

Si ricorda che gli orari degli sportelli multifunzionali sono reperibili al sito: https://www.aslcn1.it/assistenza-territoriale/distertti-sanitari/sedi-e-orari-sportelli-multifunzionali