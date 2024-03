Grande successo per la diciassettesima edizione di “Scrittori a scuola”

Dopo due intense settimane di incontri (dall’11 al 26 di marzo), si è conclusa con successo la diciassettesima edizione di “Scrittori a scuola”, la rassegna dedicata alla letteratura per ragazzi organizzata dal 2006 dalla Biblioteca Civica di Mondovì con la collaborazione di Marco Tomatis.

Quest’anno nei due istituti comprensivi monregalesi, in quelli di Vicoforte e di Villanova Mondovì e parzialmente in quelli di Ceva e Dogliani, si sono alternati cinque tra i migliori scrittori italiani per bambini e ragazzi: Daniele Nicastro, Guido Quarzo, Guia Risari, Matteo Grimaldi e Daniela Palumbo, con quest’ultima, tra l’altro, fresca vincitrice del premio Campiello Junior, uno dei più importanti concorsi in Italia dedicati alla letteratura infantile con il suo ultimo libro, “La notte più bella”.

Sono stati così effettuati una cinquantina di incontri nelle scuole primarie e secondarie di primo grado, anche in plessi di montagna come Frabosa Soprana, Frabosa Sottana e Serra di Pamparato, durante i quali i ragazzi, circa novecento complessivamente, hanno potuto incontrare gli autori e confrontarsi con gli stessi dopo aver letto, sotto la guida degli insegnanti, i libri proposti. Si tratta di un’iniziativa ormai celebre nell'intero panorama italiano, anche perché strettamente collegata al festival “Illustrada – Libri scritti e disegnati”, l’altro importante progetto monregalese dedicato alla letteratura infantile, che avrà luogo nel mese di settembre.